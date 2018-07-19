市委书记落马后 获王三运力推的市长还在暗里收钱

原标题：兰州书记落马后，市长明着喊打暗里收钱

来源：长安街知事

今天，兰州原市长栾克军在白银中院受审，被指受贿1200余万、美元11万、欧元2.2万。

栾克军此人与甘肃省委原书记王三运，兰州市委原书记虞海燕均有关系：他曾获王三运的力推当上兰州市长，当时与他搭班子的市委书记正是虞海燕。就在昨天，虞海燕因受贿6563万余元获刑15年。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，栾克军受贿行为一直持续到2017年3月，也就是在虞海燕成为2017年“首虎”之后，他仍然没有收手，可谓顶风作案。

栾克军受审

1960年6月生的栾克军是甘肃平凉人，曾在煤炭系统工作24年，一步步成长为华亭煤业副总经理。2002年，他转任张掖地区行署副专员，后历任张掖市长（4年）、庆阳市长（2年）、庆阳市委书记（2年）等职。

2016年10月21日，栾克军出任兰州市委副书记，提名为市长候选人。在此之前，兰州市长空位月余，因时任甘肃省委书记王三运力推栾克军，导致颇有实力的竞争者先后出局。

在当天的兰州全市领导干部大会上，还有一个大家熟悉的人物——时任甘肃省委常委、兰州市委书记虞海燕。他在会议上称，要“推动干部作风持续转变，着力实现作风建设常态化”。

虞海燕受审

没成想，仅过了两三个月，虞海燕就成为2017年“首虎”。同年6月，栾克军主持召开市政府常务会议，传达《关于给予虞海燕开除党籍处分的通知》，强调要恪守廉洁自律底线。

然而事情并未就此结束。一个月后的7月11日，王三运落马。19日，栾克军参加了一个公开活动，此后在公开报道中“消失”长达133天，直至11月29日被宣布接受调查。

值得一提的是，栾克军的纪律、政务处分并未公开，而是直接移送司法。在今日的庭审中，检方指控：

2002年11月至2017年3月，被告人栾克军在担任张掖市副市长、市长，庆阳市市长、市委书记，兰州市委副书记、市长期间，利用职务之便，在项目建设、工程承揽等方面为他人谋取利益，先后非法收受他人所送现金、房产、车辆等财物，共计折合人民币1200余万元、美元11万元、欧元2.2万元。提请以受贿罪追究被告人栾克军的刑事责任。

今日的庭审也证明了：栾克军受贿行为一直持续到2017年3月，也就是在虞海燕落马之后仍然没有收手，可谓顶风作案。

此外，2012年8月至2016年9月之间，即栾克军主政庆阳阶段也存在违法行为。而就在今年6月1日，庆阳原市委书记张智全被查，使得该市已有连续3任市长倒下。

具体来说，1962年10月生的张智全曾于2006年5月至2008年2月任庆阳市长，后至2011年9月任市委书记。接替他市长之位，并与其搭班子的是1962年2月出生的周强。

周在市长之位一直待到2012年8月，后赴临夏州任州委书记。接替周强任市长的正是栾克军，后升任市委书记。

2015年5月，周强转任省发改委主任。两年之后被免职。但至今，周强仍处于消失状态。公开报道称，去年4月他已跳入黄河。

除了以上3任市长，今年5月，庆阳市委原常委、政法委书记秦华被查。而在2016至2017年，曾任庆阳市委副书记的戴炳隆、市委常委张万福、副市长王谦相继落马。

责任编辑：余鹏飞