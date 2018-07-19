江苏南通庭审时脱逃毒贩马廷江被抓细节曝光

[怀化市公安机关闪电出击 12小时抓获公安部A级逃犯]7月19日上午11时许，怀化市公安局与新晃、芷江公安局联袂出击，连夜作战，12小时抓获公安部A级逃犯——江苏南通在庭审时脱逃的贩毒嫌疑人马廷江。

7月18日23时30分许，怀化市副市长、市公安局长胡长春接到公安部刑侦局的指令，江苏南通在庭审时脱逃的贩毒嫌疑人马廷江可能已逃至怀化。接报后，立即安排刑侦支队启动研判抓捕程序。

刑侦支队长马松涛迅速与南通市公安局联系，掌握了嫌疑人马廷江的相关信息，并立即指令市公安局侦查实战合成中心开展工作，多手段同步上案。经过追踪，发现嫌疑人马廷江19日凌晨0时许在芷江境内消失。经过研判，其极有可能逃往新晃方向。市公安局立即指令新晃侗族自治县公安局刑侦民警连夜开展布控，并派出刑技人员迅速赶往新晃开展追踪工作。19日7时许，发现该嫌疑人在新晃汽车站出现的轨迹。经过视频追踪，10时30分许，发现该嫌疑人在新晃火车站货场出现的轨迹。为了防止嫌疑人爬火车逃离，新晃公安局全警出动，马上在火车站开展搜捕，同时协调铁路警方开展布控。经过半个多小时的搜捕，11时20分左右，在新晃火车站货场将嫌疑人马廷江抓获归案。

经查，6月26日10时，南通经济技术开发区人民法院刑事审判庭拟对马廷江等三名涉嫌贩卖毒品罪的被告人进行宣判。9时40分许，正在候审的被告人马廷江提出要上厕所，未经法警准许突然冲出法庭，并迅速从二楼跳窗逃跑。之后，公安部发出A级通缉令，通缉南通候审脱逃毒贩马廷江。

责任编辑：余鹏飞