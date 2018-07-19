甘肃东乡县特大暴雨引发山洪：已致12人死39人伤

原标题：甘肃东乡县特大暴雨引发山洪续：已致12人死亡4人失踪39人受伤 |沸点

新京报快讯（记者张彤 马骏）今日（19日），新京报记者从甘肃临夏州委办公室获悉，7月18日晚，甘肃临夏州多地发生特大暴雨。截至7月19日12时统计，东乡县已确认12人死亡，4人失踪，39人受伤住院。

通报称， 18日21时11分，东乡县全县突发多年未遇强降水天气，不到3个小时，那勒寺、果园、凤山等乡镇最大降水量达到114.1毫米，同时处于上游的和政县梁家寺水库一带降雨量最高值达166.3毫米，导致下游东乡县来水量猛增，致使果园、达板等乡镇暴发山洪，造成群众房屋受损、道路损毁、人员伤亡重大灾害。

果园镇地处那勒寺一道川和巴谢河流域末端，地势由高到低，是整个区域降水汇聚地；达板镇地处洮河沿岸，地形狭长，沿线群众依山而居，居住点多在沟道周边；凤山乡沟道纵横，山水极易汇聚形成山洪。在以上区域出现短时间强降雨，就算雨量不大，水流极易汇聚引发山洪、滑坡等地质灾害；加之正值夜间，造成群众转移困难，进一步加剧了灾情。

截至19日15时30分，已确认12人死亡（其中果园镇8人、达板镇3人、凤山乡1人），4人失踪（其中达板镇3人、车家湾乡1人），39人受伤住院。此次灾害造成直接经济损失约3.2亿元，县内交通主干道多处出现山体滑坡，电力通讯设施不同程度损坏，受灾区域出现暂时供电、供水和通讯中断。

灾害发生后，东乡县迅速启动应急救灾预案，立即展开了应急抢险、人员搜救、疏散安置、伤员救治、生产自救等工作。

责任编辑：余鹏飞