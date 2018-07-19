雄安首次派团欧洲考察 着重学习这三个方面

原标题：雄安首次派团出国考察，拜访了法国新城还去了农庄

“雄安发布”今日报道，雄安新区代表团一行于7月6日至15日对法国、德国和英国进行了为期10天的考察学习。

据知道君（xjb-jingshier）了解，雄安之前也派出过考察团，比如派代表团赴杭州考察学习，主要看了三个地方：西溪国家湿地公园、城市规划展示馆和西湖风景名胜区民宿经济发展。雄安的城市建设理念是“水城共融”，拥有西湖、西溪的杭州是一个很好的借鉴。

而这次代表团前往英、法、德三个老牌发达国家，是雄安新区首次派团出国考察学习，拜访了法国拉德芳斯新城，考察了柏林的能源科技园和伦敦金融商务区。此外，代表团还考察了法国农庄和特色小镇。

考察团听取乔治爵士关于金丝雀码头规划建设情况介绍。（图源：雄安发布）

代表团在英、法、德各去了哪些地方？

在法国

拜访拉德芳斯新城和巴黎市政府，考察了法国农庄和特色小镇。

法国巴黎拉德芳斯商务中心区（图源：视觉中国）

据了解，法国巴黎拉德芳斯商务中心区是世界闻名的金融中心区，巴黎拉德芳斯新区自戴高乐总统开始推动至今历经60余年，最初建设多层立体平台、实现“人车分行”和“公交主导”的经典规划构想，得到了完整实现。

巴黎拉德芳斯新区作为新建成的世界级金融商务中心区，距离巴黎老城中心5公里，建成区办公面积为360万平方米，就业人口为18万，实现了园区工作人口公交出行率88%，在培育新的经济增长极，缓解中心城区过度拥堵和带动周边地区发展等方面发挥了显著作用。

在德国

拜访了德国能源署，考察了柏林欧瑞府能源科技园。

柏林欧瑞府能源科技园（图源：雄安发布）

柏林欧瑞府能源科技园是具有世界影响力的绿色低碳实验区，位于柏林市西南，占地面积5.5公顷，建筑面积约16.5万平方米。

该园区系统性创新能源供给方式，把沼气热电联产系统作为园区重要能源，园区购买沼气票并从统一的燃气网络取得沼气，获得政府的可再生能源补贴；园区使用的风光电也源于城市居民的分布式光伏发电。同时，通过智能系统对能源储蓄与消耗进行智能调控，以风光电为电源的汽车充电桩的充电时段和充电功率也可智能调控，使电网负荷更为灵活，也降低了充电成本，实现了低能耗、高可再生能源使用率、低运营成本相统一。

在英国

拜访了英国首相助理、伦敦市政府，考察了英国伦敦金丝雀码头金融商务区。

伦敦金丝雀码头（图源：视觉中国）

伦敦金丝雀码头是世界闻名的金融中心区，于1988年破土动工。作为新建成的世界级金融商务中心区，距离伦敦市老城中心4公里，建成区办公面积为220万平方米，就业人口12万，在培育新的经济增长极，缓解中心城区过度拥堵和带动周边地区发展等方面发挥了显著作用。

伦敦金丝雀码头也是轨道交通引领的典范，建设伊始与伦敦市政府共同出资建设的地铁和便捷的地面公交是商务人士的主要出行方式。

为何着重考察这些方面？

据介绍，此次代表团考察的方向有三个：欧洲重要城市规划建设经验、绿色建筑、科技金融。

为啥要着重考察这三个方面？知道君从雄安新区规划纲要中得到了一些答案。

城市规划的重要性不言而喻，雄安新区的建设刚刚起步，规划尤为重要，学习先进建设经验很有必要。在规划纲要中，就写到要“借鉴国际成功经验”。

金融和科技都是雄安承接北京非首都功能的重点产业。规划纲要提到，在金融机构方面，承接银行、保险、证券等金融机构总部及分支机构，鼓励金融骨干企业、分支机构开展金融创新业务。在高技术产业方面，重点承接新一代信息技术、生物医药和生命健康、节能环保、高端新材料等领域的央企以及创新型民营企业、高成长性科技企业；支持中关村科技园在雄安新区设立分园区。

绿色建筑则是规划纲要明文要推广的。纲要提到，全面推动绿色建筑设计、施工和运行，开展节能住宅建设和改造。新建政府投资及大型公共建筑全面执行三星级绿色建筑标准。

此行雄安代表团有什么成果？

据报道，代表团与法、英、德三国相关机构、企业、专家围绕新区建设的重大问题进行了广泛深入探讨，达成了一系列合作意向。

与德国能源署就雄安绿色建筑标准达成合作意向，双方协商成立推进雄安绿色建筑工作小组；

与欧瑞府能源科技园就综合能源管理解决方案达成合作意向；

与英国金丝雀码头集团就成立合资公司达成合作意向；

与伦敦交通署就全方位交通咨询达成合作意向，其将从城市系统角度为雄安新区提供交通咨询方案。

责任编辑：余鹏飞