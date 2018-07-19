退役军人保障法初稿要旨先睹为快 有何看点？

原标题：《退役军人保障法（初稿）》要旨先睹为快！不能让英雄流血又流泪

跟随军网记者的脚步，退役军人事务部的神秘面纱一点点在大家面前揭晓，今天，记者又受邀参加了一场立法座谈会。透过辣味十足的现场发言和干货满满的相关介绍，记者能够感受到，备受瞩目的退役军人保障制度越来越明晰，为每名老兵保驾护航的法律法规体系渐行渐近！

新的法律法规有何看点？谁来代表老兵？他们提了多少问题？请跟随军网记者一探究竟。

《退役军人保障法》征求意见座谈会召开

▲座谈会现场

中国军网7月19日电 （记者 胡尔根）群策群力商妙计，军民同心研法规。7月19日上午，新组建的退役军人事务部组织召开《退役军人保障法》征求意见座谈会。来自军地不同岗位的10位优秀代表和政策研究专家齐聚一堂，围绕如何切实依法保障退役军人权益踊跃发言，交流意见。

作为今年国务院机构改革中新组建的部门，退役军人事务部成立伊始便引发社会各界的强烈关注。从4月16日挂牌以来，他们一边加强办公设施和人员队伍建设，一边推进机构职能完善，在进行了大量的基层调研和信访接谈的基础上，不断进行各项政策措施研究，抓紧起草《退役军人保障法》。

拟定初稿过程中，退役军人事务部坚决贯彻习近平总书记重要论述，坚持问题导向、回应关切问题，梳理了现行的退役军人优抚安置、军官转业安置、抚恤优待、褒扬等方面的政策法规，充分借鉴地方成功案例以及其它国家和地区退役军人工作立法经验。

▲听会的媒体们也认真记录发言要点

目前，《退役军人保障法（初稿）》共分11章83条内容，主要围绕退役军人工作基本制度和方针原则，规定退役军人工作主管部门的职责，规范了移交接收、教育培训、退役军人安置、就业创业、服务保障、抚恤优待、褒扬、管理和监督等方面的制度。

初稿突出强调国家和社会尊重、优待退役军人，专章强调退役军人教育培训问题，着重能力素养提升。初稿还提出国家建立退役军人荣誉激励机制，以及施行退役军人工作责任制和考核评价制度等。

为了更全面了解退役军人诉求，按照立法程序要求，退役军人事务部召集社会及部队优秀代表与起草组成员直接对话，广泛听取各方面意见。

▲座谈会现场代表们积极发言

座谈会上，来自军地双方各个行业各个岗位的代表，在前期进行充分调研的基础上，结合自身经历，就立法定位、保障内容、实现路径、具体待遇提出了意见建议，对初稿中不完善不明确的地方进行讨论。

“一部法律并不能完全解决当前退役军人保障工作中出现的问题，但这是我们加快立法，民主立法的开始。”该部副部长钱锋介绍说，下一步他们将认真梳理各方意见，尽快论证修改，向全社会公开征求意见，推动《退役军人保障法》的尽快出台，并完善退役军人工作法律政策体系。

▲退役军人事务部副部长钱锋与代表们展开交流

部分参会人员发言讲话

▲郝万禄 国防大学教授（政策研究专家）

“退役军人的生活条件也是有分化的，要保障退役军人的底线生存权，确保政策的公平公正；要保障平等就业权，退役军人安置就业不能受到隐形歧视，要平等对待、正常使用；要保障发展权，提供充分的再教育机会，提高退役军人的再造血能力；要保障退役军人荣誉权，实现一日当兵、终身荣耀，让每一名退役军人都保持荣誉感。”

▲韦昌进 山东省军区枣庄军分区政委（参战老兵）

“今天这个日子对我来说很特别。23年前的今天，我在边境作战阵地浴血奋战，负伤坚持战斗，引导炮兵先后打退敌军8次反扑，牢牢守住了阵地。作为一名参战老兵，我认为要树立精细化理念，细化保障条件，让艰苦偏远地区、基层作战岗位、参加重大军事行动和参战的退役军人，能够得到更好的关怀。这样才可以为当下年轻人树立榜样，激发军心士气，鼓励官兵敢于牺牲奉献。”

▲王锐 陆军第74集团军某部班长

“要进一步完善退役军人安置政策，进一步带动征兵思维转化，消除地域政策差别，形成高素质人才踊跃参军和长期服役的政策保障和制度支撑，帮助参军的青年消除退伍安置的后顾之忧；建立监督机制，在各级设置相关部门，掌握政策落地情况，确保退役军人能够真正享受到政策福利。”

▲崔洪金 天津市安达集团董事长（退役军人）

“我是1973年参军的老兵，在原第69集团军当了4年兵。1988年我带着队伍创业，如今已小有成就。这些年我持续做好退役军人的帮扶工作，累计安排500余名退役军人进入集团。我认为退役军人是社会的宝贵资源，不应该成为被动保障的对象，我们要为自主创业的退役军人适当降低门槛，为他们争取政策优惠，拓宽就业渠道，鼓励更多退役军人走进市场，成为社会经济发展的旗手和领头羊。”

作者：胡尔根；

来源：中国军网微信；

责任编辑：张义凌