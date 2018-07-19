国防部长魏凤和会见瑞士军队司令

7月19日下午，国务委员兼国防部长魏凤和在八一大楼会见来访的瑞士军队司令雷博特。李晓伟 摄

原标题：魏凤和会见瑞士军队司令

7月19日下午，国务委员兼国防部长魏凤和在八一大楼会见了瑞士军队司令雷博特。

魏凤和说，瑞士是中国在欧洲的重要合作伙伴。2017年，习近平主席成功访瑞，两国元首达成一系列重要共识，为中瑞关系发展指明了方向。访瑞期间，习主席在联合国日内瓦总部发表演讲，全面阐述了人类命运共同体理念，受到各方普遍欢迎和高度评价。中方愿与包括瑞士在内的国际社会一道，着眼构建人类命运共同体，促进世界和平与稳定。近年来，中瑞两军保持了友好交流和务实合作。中国军队愿与瑞士军队一道，认真落实两国元首重要共识，进一步加强战略沟通、深化伙伴情谊、弘扬创新精神，推动两军各领域务实合作持续深入，为中瑞创新战略伙伴关系作出积极贡献。

雷博特表示，瑞士军队高度重视发展与中国军队友好关系，愿与中方共同努力，巩固友谊，加强互信，拓展交流，深化合作，推动瑞中两国两军关系不断向前发展。（尹航）

7月19日下午，国务委员兼国防部长魏凤和在八一大楼会见来访的瑞士军队司令雷博特。李晓伟 摄

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