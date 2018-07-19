王三运力荐的这个市长也是个敛财老手

原标题：王三运力荐的市长，也是个敛财老手

撰文 | 孟亚旭

这两日，甘肃的两个落马官员接连刷屏。

19日，兰州市原市长栾克军在白银市中院一审，检方指控他在2002年11月至2017年3月敛财超1200余万。而就在前一天，甘肃省委原常委、原副省长虞海燕在重庆宣判——虞海燕犯受贿罪获刑15年，受贿金额超6563万。

栾克军和昨日宣判的虞海燕交集并不多。

虞海燕曾于2013年1月至2016年10月任兰州市委书记，栾克军从庆阳到兰州当市长时虞海燕刚调离兰州。

但虞海燕和栾克军，都被指在兰州时敛财。

一当上副市长就开始敛财

今天的一审，是栾克军自落马后的首次露面。

栾克军落马是在去年11月，但此前他出事的征兆已经有些明显，比如他在去年5月的甘肃省党代会上，落选了省委委员。

政知圈（微信ID：wepolitics）之前提到过，兰州当地的朋友圈里曾疯传一段视频，据称视频内容是栾克军被纪委工作人员从市政府大院带走。不过，随后这段视频被证伪，原来视频是某微电影的片段，与栾克军无关。

但栾克军依旧未能幸免。

2017年11月29日，甘肃省纪委消息，兰州市长栾克军落马，彼时，他到兰州才半年多。

先看检方指控——

2002年11月至2017年3月，被告人栾克军在担任张掖市副市长、市长，庆阳市市长、市委书记，兰州市委副书记、市长期间，利用职务之便，在项目建设、工程承揽等方面为他人谋取利益，先后非法收受他人所送现金、房产、车辆等财务，共计折合人民币1200余万元、美元11万元、欧元2.2万元。

提请以受贿罪追究被告人栾克军的刑事责任。

2002年栾克军42岁，那年6月，任华亭煤业有限责任公司副总经理的他履新张掖地区行署副专员，11月任张掖市副市长。

换句话说，从当张掖市副市长开始，栾克军就开始敛财，离开张掖市后，他又在庆阳市和兰州市两地工作多年，受贿时间跨度超14年，收钱1200余万。

省会兰州

栾克军和虞海燕，在兰州时都不干净。

昨日宣判的虞海燕，比栾克军收钱的时间更早。法院查明，虞海燕在1998年至2016年先后在多个岗位上收钱高达6563万，其中就包括兰州市委书记这个重要职务。

这两年来，兰州落马高官又何止这两人，在虞海燕之前担任兰州市委书记的，是陆武成（2008年7月至2012年10月），陆武成离开兰州后到了甘肃省人大常委会任副主任，再然后，陆武成成了甘肃落马“首虎”。

就在虞海燕落马前，当地有多名官员被查，还有几名当地重要官员坠河、坠楼身亡，其中就包括兰州原常务副市长俞敬东。

据《财经》报道，俞敬东去年4月22日从兰州市深安黄河大桥处跳入黄河。33天后遗体在距该桥数百米远处被找到。据兰州市政府一位高层人士透露，俞敬东跳河前已被纪检部门问询，由于心脏病发被送往医院，在住院期间跳河。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，去年8月，兰州市政府党组召开专题民主生活会，主题是“肃清虞海燕流毒、修复兰州政治生态”，那次会议召开后不到4个月，市长栾克军落马。

余毒

现任兰州市委书记，是2012年空降到甘肃的李荣灿。

李荣灿在2016年10月任兰州市委书记。在栾克军落马当晚，李荣灿曾连夜召开兰州市委常委会会议。

会议称“要警钟长鸣、深刻吸取教训，结合肃清王三运、虞海燕流毒和影响，修复兰州政治生态，举一反三、深刻汲取教训。”“确保全市思想稳定、政治稳定、社会稳定，全力推动兰州经济社会发展。

一个细节是，《财经》报道，原兰州市长袁占亭升任兰州大学党委书记（副部级）后，兰州市长空位月余，因时任甘肃省委书记王三运力推栾克军，颇有实力的竞争者出局。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，虞海燕已于昨日因受贿罪获刑15年，而王三运已被最高检立案侦查，尚未一审。

2017年7月，在卸任甘肃省委书记几个月后，王三运落马，不久便被最高检立案侦查并采取强制措施。

官方通报称，王三运“严重污染甘肃省政治生态，严重损害党的事业和形象，应予严肃处理”。

说回兰州。

栾克军落马后，兰州迎来“专家型”市长——张伟文从中国航天科技集团第五研究院第五一〇研究所所长的岗位上到兰州任职。

“修复兰州政治生态”，是这个西部重镇尤其是李荣灿和张伟文的一个重任。

责任编辑：余鹏飞