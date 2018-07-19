原标题：李国华任中国联通总经理，刘爱力任中国邮政董事长、党组书记
2018年7月19日下午，中国联合网络通信集团有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中组部领导委托，中组部有关干部局主要负责同志宣布了中央关于中国联合网络通信集团有限公司总经理调整的决定：李国华同志任中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国邮政集团公司总经理、党组书记职务。有关职务任免按有关法律和章程办理。
2018年7月19日下午，中国邮政集团公司召开中层以上管理人员大会。中共中央组织部副部长高选民同志宣布了中央关于中国邮政集团公司董事长、党组书记任职的决定：刘爱力同志任中国邮政集团公司董事长、党组书记，免去其中国电信集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务；免去李国华同志中国邮政集团公司总经理、党组书记职务。上述职务任免按有关法律和章程办理。
李国华简历：
李国华，男，获南昌大学及法国普瓦提埃大学工商管理硕士学位，高级经济师。曾任江西省邮电管理局副局长，江西省邮政局副局长（主持工作）、局长，国家邮政局副局长，中国邮政集团副总经理，中国邮政储蓄银行非执行董事，中国邮政储蓄银行董事长，中国邮政集团总经理、党组书记。
来源：微信公号“人民邮电报”
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