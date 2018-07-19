辽宁广播电视集团正式揭牌 整合7家单位

原标题：辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）正式揭牌，整合7家单位
7月19日上午，新组建的辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）在沈阳市和平区文化路79号辽宁电视大厦举行揭牌仪式。省委常委、宣传部长张福海，省委宣传部副部长孙成杰，省新闻出版广电局局长刘向阳，省新闻出版广电局副局长朱文飚，省委宣传部和省新闻出版广电局相关处室负责同志，集团领导班子和干部职工代表出席揭牌仪式。
辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）党委书记、台长张本刚在致辞中指出，辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台）揭牌成立，标志着辽宁广电在壮大主流舆论阵地、加快媒体融合发展方面迈出了坚实一步，在辽宁广电发展史上具有里程碑式的重要意义。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，紧紧围绕全省工作大局，坚决完成好省委省政府和省委宣传部交给的各项工作任务。要以改革促进发展，用创新增强活力，努力将辽宁广播电视集团建设成为全国一流的现代化广电传媒集团，向省委省政府交上一份满意的答卷。
根据辽宁省委《省直公益性事业单位优化整合方案》，整合辽宁广播电视台、辽宁东北网络台、省对外文化交流中心等七家事业单位，组建辽宁广播电视集团（辽宁广播电视台），为省委直属事业单位，规格相当于正厅级，承担组织新闻报道、制作播出广播电视精品等职能。
来源：微信公号“LRTV辽宁号”
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