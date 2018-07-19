共青团中央为团中央领导层制定了这6条规矩

原标题：团中央的6条规定

“刮骨是为疗伤，革故才能鼎新”，共青团中央为团中央领导层制定规矩。

近日，团中央印发《关于提高政治站位 改进工作作风的六条规定》（以下简称《六条规定》），从坚持从严从实、防微杜渐的角度，围绕提高政治站位、改进工作作风提出《六条规定》。

《六条规定》提出：

坚决反对官本位思想，严禁自我设计、投机钻营，伸手向组织要职务、要待遇；严禁为谋求个人升迁拉关系、跑门路、打招呼。

坚决反对宗派主义，严禁组织和参加以团干部或团干部经历名义举行的各种聚会联谊活动；严禁搞小山头、小圈子、小团伙。

坚决反对脱离青年，严禁追逐名利，热衷于结交名人精英，漠视广大青年；严禁以“官”自居，抖威风、耍特权；严禁把联系青年当作秀，装样子、走过场。

坚决反对飘浮作风，严禁空喊口号、不干实事，讲假话、讲大话空话；严禁好 大喜功，讲排场、比声势；严禁报假数字、造假政绩；严禁搞短期行为、做表面文章、堆“盆景”工程。

坚决反对以公谋私，严禁拿团内代表委员遴选、评奖评优名额分配、工作评比评价等权力作交易、谋私利；严禁借社会赞助为个人造势、为亲友谋利。

坚决反对庸懒散漫，严禁妄自菲薄、敷衍塞责，轻视工作价值，心浮气躁、眼高手低，不琢磨工作、老想着转岗；严禁挖坑算计，只谋人不谋事，世故圆滑、不讲原则；严禁不思进取、庸懒无为，怨天尤人、暮气沉沉。

据《中国青年报》报道称，以上种种行为有以前出现过的老问题，也有现在产生的新问题，并不否定大多数团干部是合格的这一基本事实，但这些问题多点出现、反复出现必然污染团内生态，不从思想、行为、环境上根治，必然贻误党的事业，共青团组织自身也会面临被历史和时代淘汰的危险，必须高度警醒、严密防范、坚决纠正。

《六条规定》的适用对象，是团中央书记处同志、团中央委员会成员、团中央机关全体干部、团中央直属单位班子成员。

据《中国青年报》报道，团中央委员会是全团的中枢，团中央委员会成员的理论素养、政治能力、工作本领、作风状态，代表了共青团的形象，决定着共青团事业的未来；团中央是全团的最高领导机构，团中央直属机关是全团工作的参谋和执行部门，直属机关干部代表了团的作风形象、体现了团的工作状态。从严治团，从团中央委员会特别是团中央书记处严起，从团中央直属机关做起，就是要以上率下、做出表率，以团的领导中枢的切实转变带动全体团干部作风转变。

今年6月29日，共青团中央十八届委员会举行第一次全体会议，选举产生了新一届团中央领导机构。全会选举贺军科为团十八届中央书记处第一书记，汪鸿雁、徐晓、傅振邦、尹冬梅（挂职）、奇巴图（挂职）、李柯勇（挂职）为书记处书记。经差额选举，王宇、王峰（回族）、尤辉、尹冬梅（女）、次旺平措（藏族）、池志雄、孙雁飞、买买提江·达吾提（维吾尔族）、苏明娟（女）、李君、李骥、李柯勇、李德财、杨松、邴浩、汪鸿雁（女）、张传慧、张继军、奇巴图（蒙古族）、赵青（女）、胡中辉、贺军科、徐晓、景临、傅振邦、熊卓等26人当选为团十八届中央常务委员会委员。

7月2日，习近平在中南海同团中央新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。

习近平强调，党的十九届三中全会在部署深化党和国家机构改革时，也对深化群团组织改革提出了新的要求。共青团是党联系青年群众的桥梁和纽带，要紧紧围绕这个职责定位来谋划改革，出实招、出真招，不掩饰问题，不讳疾忌医，对症下药，刮骨疗伤，真正从思想上、工作上、制度上把这个问题解决好。要树立大抓基层的鲜明导向，推动改革举措落到基层，使基层真正强起来。

习近平指出，要切实落实从严治团要求。政治上要严，坚持以政治建设为统领，加强共青团系统党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，旗帜鲜明抵制各种歪风邪气，保持清风正气和良好形象。团的干部队伍建设要严，政治上、思想上、能力上、担当上、作风上、自律上要强，做到对党忠诚，敢于挑急难险重的担子，敢于到条件艰苦、环境复杂的岗位锻炼，脚踏实地、一步一个脚印干。团员队伍建设也要严，在团员标准要求上严起来，从把好入团质量关入手，抓好入团以后的教育实践，带动广大青年一起前进。

7月11日，团中央召开直属机关干部会议，传达学习习近平总书记在同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神。团中央书记处第一书记贺军科主持会议并讲话。

贺军科指出，全面从严治团，既是一种态度，更要成为行动，必须自觉向新时代党的建设新要求和全面从严治党高标准看齐，特别是要发扬勇于自我革命的精神。勇于自我革命的第一步就是要“革故”，“革故”才能“鼎新”。团十八届中央书记处第一次会议研究并原则通过《共青团中央关于提高政治站位、改进工作作风的六条规定》，就是要树起一面警示牌、拉起一条高压线，坚决清除思想和行为中可能存在的灰尘与病菌，以崭新面貌完成党中央和习近平总书记赋予的新时代党的青年工作新任务。团中央直属机关干部要经常对照、模范遵守，有则改之、无则加勉，从严要求、防微杜渐。

责任编辑：余鹏飞