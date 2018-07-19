两大央企联动人事调整 李国华任中国联通总经理

原标题：两大央企联动调整，联通总经理补缺

来源：长安街知事

央企再度传来重磅人事调整。最新消息，中国电信总裁兼首席运营官刘爱力出任中国邮政集团公司董事长、党组书记，原任中国邮政总经理的李国华转任中国联通总经理、党组副书记。

中国电信的小伙伴告诉长安街知事（微信ID：Capitalnews），刘爱力调动的消息对员工来说稍显突然，因为在这个职位上，他只“服役”了10个月。

刘爱力是教授级高级工程师，香港理工大学工商管理博士，拥有超过30年的电信行业经营管理经验，曾任山东移动通信公司董事长、总经理，浙江移动董事长、总经理，中国移动副总经理、副总裁等职。

2014年7月，刘爱力兼任中国铁塔公司董事长，也是中国铁塔首任董事长。中国铁塔由中国电信、中国移动和中国联通三大电信运营商合资设立，承担移动通信基础设施铁塔的建设工作，推进三家电信运营商共享竞合，减少重复建设。

在任三年多，刘爱力带领中国铁塔积极对接服务国家战略，电信、联通、移动三家企业站址规模较铁塔公司成立之初分别增长了159%、81%和58%，带来资产增值收益418亿元，加快了4G网络发展进程。

2017年9月，刘爱力出任中国电信总经理，接棒转任中央网信办副主任的杨小伟。一个月后他再出任中国电信总裁兼首席运营官。

19日，刘爱力与电信职工握手告别

随着传统电信业务遭遇增长“天花板”，中国电信近年来开启数字化转型之旅，在推进社会信息基础设施建设，打造信息化应用，助力数字经济发展等方面成绩斐然。

“东方欲晓，莫道君行早。踏遍青山人未老，风景这边独好。”刘爱力在6月举行的2018世界移动大会上海站上指出，电信业正在成为数字经济的催化剂、粘合剂、推进剂，未来必将成为经济增长的“倍增器”、发展方式的“转换器”、产业升级的“助推器”。

李国华

这一轮调整中，李国华履新中国联通总经理，他的前任陆益民已于7月10日转任中国通用技术集团总经理。

出生于1960年3月的李国华是江西德安人，南昌大学工商管理硕士，高级经济师。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，李国华对于电信行业并不陌生，他毕业于江西邮电学校，早年曾任江西省邮电管理局副局长。

邮电分营后，李国华历任江西省邮政局副局长、局长，2005年上调国家邮政局任副局长，一年后出任中国邮政集团副总经理，2011年升任总经理，并兼任邮储银行董事长。

在过去五年间，中国邮政总收入和利润年均增长分别达8.8%、10.9%，高于同期央企平均水平。2017年，中国邮政在《财富》“世界500强排行榜”中，收入规模列119位，5年跃升了139位；利润列98位，5年跃升了26位。

“科技强则企业强，邮政要强大，必须有强大的科技”，李国华曾在多个场合强调科技兴邮的重要性。当前，中国邮政已推广上线ERP系统、大数据平台、新一代寄递业务信息平台，还在国内首次应用开放式系统小型机集群技术建设金融核心业务系统。

今年5月，中国邮政举行绿色邮政行动发布会，力争2020年在城市新增投递用车全部使用新能源车辆，可降解的绿色包装材料应用比例达到50%以上，节能环保项目及服务贷款增长50%以上。

转任中国联通后，推进5G网络建设是摆在李国华面前的重要任务之一。6月27日，中国联通举办5G及网络转型发布会，宣布2019年将进行5G业务规模示范应用及试商用，计划在2020年正式商用。

责任编辑：余鹏飞