原市长出庭受审 甘肃省的“老虎”相继被抓

原标题：原市长出庭受审，该省“老虎”相继被抓

昨天，“海运仓内参”（ID：hycplb）刚发了文章《原副省长被判十五年徒刑，曾被批搞“小圈子”》，谈到了甘肃省委原常委、原副省长虞海燕因受贿被判处有期徒刑十五年。今天（7月19日），又一个甘肃“老虎”出庭受审。

据甘肃省白银市中级人民法院微信公号消息，今天，甘肃省白银市中级人民法院公开开庭审理了甘肃省兰州市政府原市长栾克军受贿一案。

经查，从2002年11月到2017年3月，栾克军在担任甘肃省张掖市副市长、市长，庆阳市市长、市委书记，兰州市委副书记、市长期间，利用职务之便，在项目建设、工程承揽等方面为他人谋取利益，先后非法收受他人所送现金、房产、车辆等财务，共计折合人民币1200余万元、美元11万元、欧元2.2万元。

“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，栾克军被查是前段时间甘肃强力反腐过程中的“重要节点”。2017年11月29日，中央纪委网站公布了栾克军被查的消息。在此之前，栾克军的仕途辗转甘肃省多地，曾在张掖市、庆阳市等地担任重要的领导职位。

值得注意的是，此前落马的虞海燕在2012年10月到2016年10月担任兰州市委书记，栾克军则是在2016年9月就担任兰州市委副书记，2016年12月转正为兰州市长。两人曾有工作上的交集，兰州市也是继南京市、济南市之后出现的又一个市委书记、市长双双落马的省会城市。

在栾克军被查前后，有多名甘肃省高官相继落马。2017年4月17日，武威市委副书记陶军锋涉嫌严重违纪被查。4月21日，定西市政协原副主席彭双彦落马。6月9日，兰州市委原副秘书长金晋哲被双开。7月11日，曾经担任甘肃省委书记、省人大常委会主任的王三运落马。11月1日，甘肃省委原副秘书长、省委政策研究室原主任唐兴和落马。12月5日，庆阳市政府原副市长王谦被双开。。。。。。

今年以来，甘肃省的强力反腐形势并没有减弱，打虎拍蝇的节奏仍在保持。6月3日，读者出版集团有限公司原党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司原董事长王永生落马。7月10日，政协兰州市第十三届常委会原常委杜枝贤落马。同一天，甘肃省人大常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌落马。7月11日，兰州市政府国有资产监督管理委员会党委书记、主任杨红心落马。7月13日，政协甘肃省委员会农业和农村工作委员会副主任火荣贵落马，他此前曾担任武威市委书记长达7年。。。。。。

“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，甘肃省除了及时处理违纪违法的官员之外，还特别注意改善政治生态，加强基层的廉政建设。今年4月8日，甘肃省还特别召开了“转变作风改善发展环境建设年”活动动员大会，其中特别提到，“对中央和甘肃省委三令五申强调的事项依然我行我素的人和事，对问题多发频发、影响恶劣的地方和部门，要从严从快从重问责处理”。

附上：栾克军履历

1960年6月生，甘肃平凉人，1986年6月加入中国共产党，1978年12月参加工作，省委党校政治经济学专业毕业，研究生学历，高级经济师。

1978.12-1979.05 华亭矿区筹建处东峡矿工作

1979.05-1980.04 省煤炭第四工程处总务科干事

1980.04-1987.06 华亭矿务局工程处劳资科干事、副科长

1987.06-1991.02 华亭矿务局团委副书记（其间：1986.05-1988.06中国行政函授大学劳动系劳动管理专业学习；1990.02-1991.02北京煤炭干部学院企管系企业管理专业学习）

1991.02-1997.06 华亭矿务局劳动人事处副处长（其间：1992.08-1995.06中央党校函授学院经济管理专业大专班学习）

1997.06-1998.04 华亭矿管会销售运输公司副经理

1998.04-1999.11 华亭矿管会销售运输公司经理、党总支书记

1999.11-2002.03 华亭矿管会副主任、党委委员（其间：1997.08-1999.12中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）

2002.03-2002.06 华亭煤业有限责任公司副总经理

2002.06-2002.11 张掖地区行署副专员、党组成员

2002.11-2004.12 张掖市副市长、党组成员（其间：2001.09-2004.06甘肃省委党校政治经济学专业研究生班学习；2001.09-2004.06兰州大学区域经济专业研究生课程进修班学习）

2004.12-2008.03 张掖市委常委、市政府常务副市长、党组成员，张掖市行政学院院长

2008.03-2008.05 张掖市委副书记、代市长，张掖市行政学院院长

2008.05-2012.08 张掖市委副书记、市长，张掖市行政学院院长

2012.08-2012.11 庆阳市委副书记、副市长、代市长

2012.11-2014.10 庆阳市委副书记、市长

2014.10-2016.09 庆阳市委书记、庆阳军分区党委第一书记

2016.09-2016.12 兰州市委副书记，代市长，兰州新区管理委员会第一主任（兼）

2016.12-2017.11兰州市委副书记，兰州市人民政府市长、党组书记，兰州新区管理委员会第一主任（兼）

2017.11 涉嫌严重违纪被查

责任编辑：余鹏飞