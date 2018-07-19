女子被钝器击打头部死亡 嫌犯男友服高毒农药自杀

原标题：湖南石门女尸命案告破 嫌疑人服高毒农药自杀 |沸点

新京报快讯（记者刘名洋）6月21日，湖南省石门县新铺乡岳家棚村发现一具女尸，后经当地警方确认，系一起命案。当地警方发布悬赏追逃信息，岳忠斌（外号“斌斌”）有重大作案嫌疑。今日（19日）当地警方发布通报称，7月7日在石门县新铺乡发现一具腐败男尸，经DNA鉴定和检验确认，嫌疑人岳忠斌服高毒农药自杀身亡。

6月21日，石门县公安局新铺派出所接到一起报警，称李某华（女，30岁，石门县新铺乡人）在五天前与家人失去联系，经过多方寻找，发现其在家中遇害。接报警后，石门县公安局新铺派出所与刑侦大队民警迅速赶到案发现场展开调查。尸检发现，死者系被人用钝器击打头部，致颅脑损伤死亡。通过分析死者生前社会关系和活动轨迹，办案民警推断，死者男友岳忠斌（男，32岁，石门县新铺乡人，有前科，系吸毒人员）有重大作案嫌疑。

6月23日，石门县公安局发布悬赏追逃信息，公布了岳忠斌的相关信息。同时，发动当地干部群众进行大规模搜索行动。

今日，石门县公安局发布通报称，7月7日，群众在离岳忠斌家附近400米左右的一处桔园发现一具腐败男尸，穿着疑似犯罪嫌疑人岳忠斌。7月13日，DNA鉴定确系岳忠斌。7月18日，尸检及毒化检验确认，岳忠斌系服用“呋喃丹”（高毒农药）自杀身亡。目前，该案已侦查终结。

责任编辑：余鹏飞