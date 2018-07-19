最高检目前有离退休干部383名 年龄最大者102周岁

原标题：最高检目前共有离退休干部383名，年龄最大的102周岁

7月19日，最高人民检察院召开最高检离退休干部座谈会，党组书记、检察长张军出席会议并讲话。 程丁 摄

最高人民检察院党组书记、检察长张军今天（7月19日）与最高检离退休干部座谈时强调，检察工作创新发展离不开老干部老同志的贡献，要贯彻落实好中央部署要求，进一步做好老干部工作，支持老干部老同志为检察工作发展发挥余热。最高检副检察长李如林主持座谈。

座谈开始前，张军与坐在周围、前排的徐同昌、王正义、刘长春、刘云山、唐云怀、刘本月等老干部一一握手致意。他说，今天有130余位老同志克服炎热天气来参加座谈，年龄最大的都已经88岁了，令人敬佩，热烈欢迎大家，真心感谢大家。

张军说，老干部、老同志在长期的工作中积累了丰富的经验，具有不可替代、不可再生的政治优势、经验优势。在炎炎夏季专门把大家请来，主要是通报今年以来的检察工作情况，听取大家的意见建议，共同谋划如何把新时代检察工作做得更好。

“老干部是检察机关的宝贵财富，是推进人民检察事业发展的重要力量。”座谈中张军强调，最高检党组一直高度重视老干部工作，认真落实中央关于老干部工作的方针政策和指示要求，专门成立领导小组，专题研究老干部工作，全面落实老干部政治待遇、生活待遇，努力办实事好事，把党中央对老同志的关心送到老同志心中，使老同志有更多的获得感、幸福感。

党组书记、检察长张军与离退休干部亲切握手。 程丁 摄

“包括在座各位在内的老干部是检察事业开创、发展和壮大的功臣，检察机关和广大检察人员永远不会忘记你们的贡献！”张军表示，做好新时代检察工作就是对老同志最好的回报。检察机关要讲政治、顾大局、谋发展、重自强，在新的起点上努力开创检察事业新局面，不辜负老干部、老同志们的期望。

据了解，最高检目前共有离退休干部383名，年龄最大的102周岁，49名离休干部年龄最小的也已85岁以上，退休干部中85岁以上的也不少，离退休干部工作面临诸多新情况。

对如何贯彻落实中央部署要求进一步做好检察机关老干部工作，张军提出了具体要求。

“下面，请老干部发言，对院党组有什么意见建议，对做好老干部工作有什么期望，都可以畅所欲言。”张军话音刚落，许多老同志举手示意。几位老同志代表先后发言，对最高检新一届党组工作给予充分肯定，也提出了需要帮助解决的具体问题。张军、李如林都一一给予回应，有的问题现场就进行沟通，嘱咐相关部门协调解决；不能现场解决的问题，也都如实记录下来。

“放心，会让你们给老伴儿有所交代的！”张军说，老干部们热烈鼓掌，现场气氛十分热烈。

来源：“检察日报”微信公号

责任编辑：余鹏飞