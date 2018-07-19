民航局就“国航飞机急降”约见国航 设督查组进驻

原标题：民航局就航班客舱释压事件行政约见国航 将成立督查组进驻

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7月19日，民航局就中国国际航空股份有限公司7月10日发生的CA106航班客舱释压事件对国航实施了行政约见。民航局副局长李健参加约见。

会议通报了局方对该事件的处罚决定，要求国航认清当前形势，眼睛向内，找准问题，坚持整改；认真开展安全整顿，以“对安全隐患零容忍”和“眼里不揉沙子”的态度，查找安全管理薄弱环节，扎实做好安全工作；扎实做好“三基”工作，增强安全发展的内在动力；重视运控保障，提高系统安全保障能力，确保运控队伍满足运行保障和应急管理的实际需要。民航局将成立督查组进驻国航，开展为期3个月的整改督查工作。

会议强调，全行业要举一反三，立即开展为期3个月的安全大检查，全面找各单位在安全思想认识、规章责任落实、安全风险防控、理论技术培训、飞行作风和稳定等方面存在的隐患和问题。

国航主要负责人表示，国航将深刻反省，端正态度，诚恳接受批评和各项处罚，把坚持“民航安全底线，对安全隐患零容忍”的要求落实到思想认识、发展决策、生产运行的各方面和全过程。

民航局相关司局和民航华北地区管理局、民航东北地区管理局相关司局主要负责人，中航集团、国航主要负责人参加约见。

来源：中国民航局官网

责任编辑：余鹏飞