张又侠会见巴基斯坦空军参谋长:中巴永远是好兄弟

7月19日下午，中央军委副主席张又侠在乌鲁木齐会见了巴基斯坦空军参谋长穆加希德。

原标题：张又侠会见巴基斯坦空军参谋长

7月19日下午，中央军委副主席张又侠在乌鲁木齐会见了巴基斯坦空军参谋长穆加希德。

张又侠说，中巴是“全天候战略合作伙伴”，两国人民世代友好的情谊历久弥新。无论国际形势如何变化，中巴永远是守望相助的好邻居、好朋友、好兄弟、好伙伴。近日，习近平主席就巴发生严重恐袭事件向侯赛因总统致慰问电，坚定支持巴为打击恐怖主义，维护国家稳定、保护人民生命安全所作的努力，充分体现了中巴两国和两国人民之间的高度互信和深厚情谊。在新的历史时期，中巴两军应进一步加强沟通协调，深化防务安全合作，共同维护地区和平稳定，不断将两军关系推向新的水平。

穆加希德说，感谢习近平主席在巴遭受严重恐袭事件后第一时间发电慰问，这是习主席和中国人民对巴基斯坦人民和军队兄弟般的关怀，更加坚定了我们打击恐怖主义，维护地区安全的决心与信心。巴方珍视巴中友谊，高度重视两军防务安全合作，巴空军愿与中方积极深化各领域务实合作，坚定不移推进两军关系不断发展。（欧阳浩）

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