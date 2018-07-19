台风蓝色预警:“安比”21日夜到22日凌晨在浙登陆

原标题：台风蓝色预警 “安比”将致东海部分海域有9级阵风
中国天气网讯 中央气象台7月19日18时发布台风蓝色预警：
今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心今天下午5点钟位于浙江省象山县东南方向大约1360公里，就是北纬21.2度、东经132.0度，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕，七级风圈半径230-450公里。
预计，“安比”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，20日以后移速加快至每小时20-25公里，21日早晨进入东海东南部，最强可达强热带风暴级或台风级（10-12级，28-35米/秒），并将于21日夜间到22日凌晨在浙江沿海登陆（强热带风暴级或台风级，10-12级，25-33米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。
大风预报：19日20时-20日20时，东海东南部将有6-7级大风，阵风8-9级；台风中心经过的琉球群岛以东海域的风力有8-10级。
点击进入专题：台风“山神”今晨登陆 海南局地有大暴雨
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