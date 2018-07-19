两日内原书记市长相继过堂 兰州被他们“害苦了”

原标题：两日内原书记市长相继过堂 兰州“创文”因他们被一票否决

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 张恩杰）继昨日原甘肃省委常委、常务副省长虞海燕受贿6563万余元，被重庆市一中院一审判处有期徒刑15年，并处罚金人民币600万元后；今日原兰州市长栾克军在白银市中院受审，被控受贿1200余万元人民币、美金11万元、欧元2.2万。记者注意到，栾克军是在2016年9月由庆阳市委书记调任兰州市长，虞海燕则是在同年10月由兰州市委书记调任甘肃省常务副省长。两人虽然在兰州市领导班子里“擦肩而过”，但均受到过原甘肃省委书记王三运的举荐和栽培。

值得一提的是，虞海燕、栾克军作为兰州市委、市政府曾经的主要负责人，他们的先后落马，致使去年9月，兰州市被中央文明委“一票否决”，取消了第五届全国文明城市参评资格。这让兰州市干部群众的辛苦努力付之东流，也让兰州市的城市形象因此受到玷污。

虞海燕受贿6563万元领刑15年 曾被中纪委痛批培植私人势力

看法新闻记者注意到，重庆市一中院经审理查明：1998年至2016年，虞海燕利用担任酒泉钢铁（集团）有限责任公司炼钢厂厂长、副总经理兼总工程师、总经理、董事长、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会主任、甘肃省人民政府副省长、中共甘肃省委常委、兰州市委书记等职务上的便利，为有关单位和个人在产品销售、工程承揽、房地产开发及职务调整晋升等事项上谋取利益，直接或通过其妻李岩华收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币6563万余元。

重庆市一中院认为，虞海燕的行为构成受贿罪。鉴于虞海燕收受都建明贿赂款中部分系犯罪未遂，且其到案后，能够如实供述自己的罪行，主动交代组织尚未掌握的部分犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，赃款赃物已全部追缴，依法可以对其从轻处罚。最终法庭判处虞海燕有期徒刑15年，并处罚金人民币600万元，对其受贿所得财物予以追缴。虞海燕表示接受判决，服判不上诉。

早在今年5月24日，重庆市一中院一审公开开庭审理了虞海燕受贿一案。也是在这同一天，虞海燕的秘书金晋哲（正处级）因受贿罪被提起公诉。

值得一提的是，2011年虞海燕任职兰州后，先后从其之前掌舵的酒钢调来一百多名干部，其中包括金晋哲。对此，去年6月中纪委的通报称：虞海燕严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，毫无党性原则和组织观念，搞团团伙伙，培植私人势力，对抗组织审查，拉拢腐蚀纪检干部和巡视干部，打探巡视信息，干扰监督执纪工作等。

通报还指出，虞海燕身为党的高级领导干部，毫无政治信仰和党性观念，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，严重损害甘肃省特别是兰州市的政治生态，性质十分恶劣、情节特别严重、社会影响极坏。

出事前醋泡手机扔黄河 为对抗调查拉妻子演练

看法新闻记者还留意到，去年9月，中纪委电视专题片《巡视利剑》播出，虞海燕出镜说法。片中介绍，2016年11月至2017年1月，中央第三巡视组对甘肃开展巡视“回头看”，巡视结束后第五天，虞海燕被中纪委带走审查。

中央巡视组巡视期间，虞海燕安排自己在各部门的亲信，想方设法打探巡视回头看动向，同时着手转移家中的贵重物品，联系和自己有利益往来的多名老板，商量对策、统一口径。

据介绍，虞海燕把他家里跟相关老板的合影都剪碎了往马桶里冲，冲的时候把马桶都给堵了。他的妻子交代，在巡视期间，他家的桌子上摆了一排手机，一个老板一个专号。和老板们商定口径后，虞海燕又把这些手机用醋浸泡，然后扔进黄河。

那段时间虞海燕经常到黄河边散步，他扔到黄河里的除了手机，还有砸碎的名贵手表等物品。但是，他多年来违纪违法留下的各种痕迹，是无法一一销毁的。

随着回头看的进行，虞海燕的严重问题越来越清晰地浮出水面。此时，虞海燕明白大势已去，但他仍不准备放弃对抗。他找到当地一名自称在中纪委工作过的退休警察，叫上妻子一起去“培训”，演练如何对抗调查。虞海燕说，“我自己自称是中纪委的人，我把我爱人叫去，跟他（见面）实际上是叫他培训一下，看看以后如果人家要调查，看她怎么说。后来专案组调查完以后，跟我说，这个人就是兰州市公安局退休的干部，我听了以后，我都觉得丢人。”

被指控受贿1200余万元 栾克军当庭表示认罪悔罪

看法新闻记者梳理虞海燕与栾克军的个人工作履历时发现，栾克军是在2016年9月由庆阳市委书记调任兰州市长，虞海燕则是在同年10月由兰州市委书记调任甘肃省常务副省长。两人虽然在兰州市领导班子里“擦肩而过”，但均受到过原甘肃省委书记王三运的举荐和栽培，而这三人先后落马受到惩处。

就在今日，甘肃省白银市中院公开开庭审理了兰州市原市长栾克军受贿一案。白银市检察院指控，2002年11月至2017年3月，被告人栾克军在担任张掖市副市长、市长，庆阳市市长、市委书记，兰州市委副书记、市长期间，利用职务之便，在项目建设、工程承揽等方面为他人谋取利益，先后非法收受他人所送现金、房产、车辆等财物，共计折合人民币1200余万元、美金11万元、欧元2.2万。提请以受贿罪追究被告人栾克军的刑事责任。

被告人栾克军在法庭上上作了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。

原书记市长双双落马 兰州创建全国文明城市被一票否决

去年4月，栾克军在“创文”动员会上讲话

看法新闻记者注意到，栾克军由庆阳调任兰州后不久，甘肃反腐风暴逐步升级。2017年1月11日，虞海燕被宣布接受组织调查，此后有多名副厅级以上官员落马，包括庆阳市委原常委张万福。去年4月份，甘肃省发改委原主任周强、兰州市政协原主席俞敬东相继跳入黄河。知情人士称，周强曾任庆阳市长，跳河前曾接受相关办案部门问询，事涉庆阳，而栾克军正是周强接任者。

去年5月底召开的甘肃省第十三次党代会，选举出中共甘肃省第十三届委员会委员79名，候补委员17名，身为兰州市长的栾克军未在其中。于去年7月19日最后一次在媒体报道中公开露面后，栾克军的行踪便未见诸媒体。直到消失3个月后，即去年11月29日，甘肃省纪委发布消息称栾克军涉嫌严重违纪，正在接受组织审查。

有意思的是，甘肃省反腐风暴逐步升级的时候，也正是省城兰州如火如荼开展创建全国文明城市百日攻坚的阶段。时任兰州市委副书记、市长的栾克军表示，创建任务要分解到位，工作落实要细致到位，统筹协调要紧密到位，督查考核要严格到位，形成不见成效不撒手的工作机制，奋力夺取创建全国文明城市的最后胜利。

去年5月18日，《兰州日报》报道说，兰州市城关区每天分早、中、晚三次，前面的车辆清洗街道，后面的车辆清扫，两辆车互相配合、联合作业，使得马路护栏马上干净起来，就连护栏旁边的马路、靠着道牙子的黄线都露出了本来的颜色。

环卫工人为“创文”付出了艰辛的努力

西固区则坚持“全民洗尘”活动和全域专业化保洁项目不放松，环卫工人在夜色下擦洗公交站牌、下水井口、人行道护栏、果皮箱、公厕外墙等公共设施，对路面口香糖、油污、泥点等顽固污渍用烧碱和刷子进行重点擦除。环卫工人这样辛苦作业至深夜11时才能回家睡觉，次日凌晨4时又准时上街清扫马路。

然而，随着兰州市长栾克军消失在公众视野中，去年9月14日，中央文明网公布的有关兰州市因发生“一票否决”重大问题，被取消第五届全国文明城市参评资格的消息使得兰州市民寒了心，将矛头直指虞海燕、栾克军。原来，根据全国文明城市的申报条件，其中之一就是申报前12个月内市委、市政府主要领导无严重违纪、违法犯罪……

事实上，一票否决早已有先例。2013年10月，因南京市委市政府主要领导违纪违法，发生《全国文明城市测评体系》中“一票否决”相关事项，南京市被中央文明办停止全国文明城市资格。

这次轮到兰州，也是因为这个问题，原书记和原市长双双落马，使得兰州市干部群众的汗水付之东流，也让兰州市的城市形象因此受到玷污。

责任编辑：余鹏飞