青海国家级贫困县书记落马 曾被报道春节坚守岗位

原标题：青海国家级贫困县书记落马，上任时9成以上牧民为贫困人口

武伟 资料图

7月19日，青海省纪委监委发布的消息“果洛州达日县委书记武伟接受纪律审查和监察调查”并未引起太多关注。达日县是国家级贫困县，2013年2月，武伟从都兰县委副书记任上赴达日担任县委书记之际，当地的全县贫困人口有21351人，5057户，占全县牧民总人口的91.4%。

另一组数据更能体现达日当时的脱贫压力：全县牧民人均收入为2518.6元，与全省农牧民人均纯收入5364.38元相比低2845.78元，仅为全省农牧民人均纯收入的47%。

达日县位于青海省东南部，地处四川、甘肃、青海三省交界的果洛藏族自治州南部。根据当地资料显示，全县平均海拔4200米以上，无明显四季之分，只有冷暖之别。

达日县政府网曾专门开辟一栏介绍当地的贫困状况：1992年被确定为省定贫困县，1994年被确定为国定贫困县，2002年被确定为国家重点扶持县。

2012年，国务院扶贫开发领导小组办公室公布了665个国家扶贫开发工作重点县（国家级贫困县）名单，达日县仍在国家级贫困县之列。到2012年，全县贫困人口有21351人，5057户，占全县牧民总人口的91.4%，农村贫困人口21351人，占全县贫困人口的100%；全县牧民人均收入为2518.6元，与全省农牧民人均纯收入5364.38元相比低2845.78元，仅为全省农牧民人均纯收入的47%；2012年实现脱贫1904人，比上年增长8.8%。

武伟在任期间，人民网青海频道2014年2月曾报道其在春节期间坚守岗位：县委书记武伟的家人都在西宁，今年春节他坚守到年底，慰问贫困户，看望牧民群众。一些干部春节回西宁休假，为了按时上班，他们6日就从西宁动身，汽车途经阿尼玛卿雪山时，深陷大雪，寸步难行。附近牧民赶来帮着推车，“吭哧”了一公里才“爬”出来。600公里的路，他们跑了12个小时，晚上8时30分终于安全地赶到县城吉迈镇。

责任编辑：余鹏飞