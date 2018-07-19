全国首例危害长江环境涉黑案终审宣判 多人获刑

原标题：用扫黑除恶的利剑，斩断伸向母亲河的“黑手”！

伸向长江母亲河的“黑手”被斩断！

随着“维持原判”的终审裁定下达，近日，全国首例危害长江流域环境资源保护涉黑案尘埃落定。

武汉市中院二审宣判现场

两名主犯因组织、领导黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，敲诈勒索罪，被判处有期徒刑二十年，14名黑社会性质组织成员分别获刑三到十一年。

在长江上挥下法治利剑，剑气激荡！

警惕！黑恶势力在变种

黑吃黑，这起案件折射出的是扫黑除恶的复杂形势。

长期盘踞在长江流域武汉段的涉黑团伙，用殴打、恐吓、追赶、袭扰等手段不断造成“袭船事件”，向非法采砂船征收每船2000元以上的“保护费”。仅查实的8次敲诈勒索金额就高达173万元。

与传统观念中称霸一方、为非作歹、欺压残害百姓的黑恶势力不同，这起案件中的黑恶势力犯罪的对象是同属违法行为的非法采砂船，以“黑吃黑”的形式掩盖黑社会性质组织犯罪，十分罕见。

这种“以恶压恶”的行为既是对社会秩序的二次破坏，也是对违法犯罪者的恶劣示范。

灰色地带的暴力征服必然会让“施暴方”和“被施暴方”形成一种所谓的地下“秩序”，基于公平正义建立起的社会秩序面临巨大挑战。

事实上，这只是黑恶势力不断“变异”的一个缩影。

今年5月山西警方打掉了一个特大新型黑社会性质组织犯罪团伙，该团伙从传统聚集型传销组织蜕变为暴力型犯罪组织，通过暴力、洗脑等手段控制被骗入局者进而获取钱财，一旦被查处就借传销组织的外衣逃避黑恶势力犯罪的惩罚。

这个案件再次提醒我们，黑恶势力不仅可能披上“合法”的外衣，也有可能披上“轻罪”的外衣，逃避扫黑的雷霆。

无论是垄断非法采砂的“水上霸王”，还是不断变种的暴力集团，连根拔除、彻底扫除、剑到恶除，是扫黑除恶专项斗争的应有之义。

在挥舞利剑之时，更当擦亮明辨的双眼，不留任何扫除黑恶势力的“死角”。

保卫长江，保卫未来！

黑恶势力出现在哪里，哪里就产生更加严重的混乱；黑恶势力蔓延到哪个领域，哪个领域就会遭殃。

这起案件中的黑恶势力，在长江武汉水域非法采砂作业，收取保护费，流窜作案，逃避打击。除了扰乱社会治安、航运秩序、堤防安全、经济秩序，更对长江的生态环境造成严重危害。

黑恶势力与生态破坏相互交织，母亲河长江横遭破坏与污染令人痛心疾首——

被黑恶势力垄断的非法采砂更加疯狂和肆无忌惮，被迫缴纳“保护费”的非法采砂船，通过违法行为加倍“补偿”自己被敲诈的钱财，掠夺性的采砂愈演愈烈。

掠夺式的采砂意味着什么？

河砂是一种矿产资源，掠夺开采将破坏长江的河势，破坏长江河床的冲淤平衡，同时也是一种宝贵的生态资源，它的主要功能是储蓄水源、过滤污染物、维护生态平衡。

我们将地表水及浅层地下水比喻为地壳的“血液”；河道则是储运“血液”的动脉，长江的河砂不仅能输运江水同时还能净化江水，然而由于河道内河砂资源的大量开采，不仅破坏地表水，也在破坏着地下水环境，危及亿万人饮水安全。

守护母亲河的重责，面对奔流不息的长江水，习近平总书记曾满怀深情地说：

“推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路，使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益、社会效益，使母亲河永葆生机活力。”

拿出决胜的精神状态和雷霆的实际行动，坚决扫除黑恶势力，保卫哺育中华民族的母亲河，就是保卫伟大复兴的未来。

扫黑，坚守法治的内核！

当我们对黑恶势力为非作歹义愤填膺的时候，当我们对长江生态屡遭破坏痛心疾首的时候，在打击与保护的生动实践中，我们能够看到司法的担当从未缺席。

就顶层设计而言，自1月两办发文开展扫黑除恶专项斗争以来，中央政法委通过动员部署、专题培训等形式对全国扫黑除恶专项斗争进行了全方位的指导安排。

今年6月中央更是派出10个由正部级干部担任组长的督导组赴河北、山西等10省市开展督导，并在2019年底争取实现督导全覆盖。规格可谓罕见，力度可谓空前。

就具体办案而言，各地专项斗争捷报频传，从这起首例危害长江流域环境资源保护涉黑案到诸多新型黑恶势力犯罪，战鼓频敲，硕果惊人。

尤其值得点赞的是，在这场专项斗争中，政法机关始终恪守法治底线既不因查办困难就姑息纵容也不因力度空前就带病办理，一切围绕事实和证据，将法治落到实处。

拿这起案件来说，敲诈勒索非法采砂船的金额从最初认定的179万余元，到最终核实查证确定的173万余元，指控金额的变化凸显的正是对法治精神的坚守。

问题是时代的声音，解决问题的方案就是时代课题的答卷。随着扫黑除恶专项斗争的日益深入，坚守法治是中国司法机关书写答卷的坚强内核。

无论是人民群众的安宁还是母亲河的洁净，我们所托举的都是触手可及的中国梦！

责任编辑：张玉