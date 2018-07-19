原标题：古灵精怪！C罗中国行对球迷做鬼脸：如需要，20年后我来这里
2018年7月19日，北京海淀区民族小学，克里斯蒂亚诺罗纳尔多受邀参加中国行活动采访。采访过程中，C罗不忘和场下球迷做鬼脸，翻白眼等“眼神交流”，显示出古灵精怪的一面。当被问到20年后会如何参与足球运动，他表示，“我还会帮助亚洲足球变成最好的足球，如果你们需要我的帮助，我就可能来到这里”。
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