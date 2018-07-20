C罗抵京接受采访：望中国未来出现比我更好的球员

原标题：（体育）C罗：希望中国未来出现比我更好的球员

新华社北京7月19日电 刚刚签约意甲豪门尤文图斯的足坛巨星克·罗纳尔多（C罗）19日抵京开启“耐克中国行”。来到海淀区民族小学和孩子们一起踢球的C罗，在采访中希望中国未来能出现比他更好的球员。

C罗说：“我有一些朋友现在或者过去在中国踢球，他们给我讲了很多关于中国足球好的事情。我知道中国足球正在发展，要继续坚持。给孩子们机会，他们是未来，给他们提供好的学校和球场。我希望中国有一天会出现像我这样，甚至比我更好的球员。”

在去年的“中国行”中，C罗向甘肃省陇西县永吉乡河口小学捐赠了一座足球场。今天看着视频中崭新的足球场和球场上孩子们的笑脸。C罗非常欣慰，他表示，以后会常来中国，为亚洲足球的发展，为孩子们做一些贡献。

谈起不久前世界杯葡萄牙对阵西班牙的比赛最后时刻主罚任意球的心路历程，C罗说：“我很自信，这就是生活。足球世界总是面临很多压力，当时面对着我的很多俱乐部队友，我总是要学会处理这些压力。我很高兴这个球能打进去，这个结果很重要。”

对于自己的新东家尤文图斯，C罗说他对这次签约感到非常开心，尤文是世界上最大的俱乐部之一，球队总是在欧冠这样的大舞台上出现，他和他的队友会努力赢得冠军让意大利的球迷们满意。（完）

责任编辑：张玉