日媒关注中印加速缓和军事紧张:给美打入“楔子”

原标题：日媒关注中印加速缓和军事紧张：给美国在亚太战略打入“楔子”
参考消息网7月20日报道 日媒称，中国和印度正加速缓和军事紧张关系。两军司令员进行互访，印度打算停止在边境附近地区增加驻军。
据日本《产经新闻》7月19日报道，4月中印领导人在中国湖北武汉举行非正式会谈，就缓和边境附近军事紧张达成一致。
报道称，7月上旬，中印边境接壤地区西部战区副司令员刘小午等10人访问印度，就国防部间设立热线等进行了磋商。印度将于8月派遣军方干部访问中国。7月13日，中国-印度第二轮海上合作对话在北京举行，就海洋战略交换意见。
另据印度网络媒体“印刷”网站12日报道，印度军队停止招募针对中国设置的山地打击军新兵。停止招募新兵理由说是“财政原因”，但不少人认为，这是印度因中印领导人会谈举行而采取的措施。
报道指出，中国与印度保持良好关系，给日美倡导的所谓美日印澳“四国战略”打入“楔子”，在这个意义上也很重要。
印媒还称，明年大选在即，印度也不希望边境留有摩擦。（编译/马晓云）
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