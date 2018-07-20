第九次北极科学考察启程 预计航程12300多海里

原标题：第九次，雪龙探北极

7月20日，由自然资源部组织的第九次北极科学考察正式启程。科学考察队乘“雪龙”号科学考察船从上海极地考察国内基地码头出发，预计9月下旬返回上海港，航程12300多海里。

我国北极科考始自1999年，多年来实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展，为北极事业做出重要贡献。第九次北极科考有哪些特点，又开创了多个“第一次”考察？

加强考察合作、保护好北极的脆弱生态，是负责任大国的表现

如果把全球看成一个大冰箱，南北极就是冰箱的“制冷剂”。

我国是北半球国家，离北极更近。北极拥有独特的自然条件和地理位置，一旦温度上升，海冰融化，就会破坏热量的平衡，从而引起一系列环境变化，对我国气候与环境变化、工农业生产和减灾防灾等带来影响，必须早做准备，采取有效的应对措施，才能保障国家安全和经济可持续发展。

因此，认识北极、保护北极、利用北极就显得格外重要。有专家表示，自然科学特别是全球变化科学，重点是解释归因和预估趋势，然而两极地区的观测相对匮乏，加强观测和数据共享变得尤为重要。“我国是北极《斯匹次卑尔根群岛条约》的缔约国，也是北极理事会的观察员国，加强考察合作，提高对北极的认知，保护好北极的脆弱生态，是负责任大国的表现。”这位专家说。

严酷的气候、厚实的海冰、稀奇的物种……作为科学研究的“天然实验室”，北极具备极高的科学价值。据第九次北极科考领队朱建钢介绍，本次考察将推进国家北极业务化观/监测网建设。通过对白令海、楚科奇海和北冰洋高纬海区等我国北极考察重点区域进行业务化调查，推进我国极地业务化体系建设，掌握海洋水文与气象、海冰、海洋地质、地球物理、海洋生物与生态、海洋化学等环境要素的分布特征，为北极地区环境气候等综合评价提供基础资料。同时，还将深入开展北极高纬度海域的生态环境和渔业资源、新型环境污染物等北极国际治理议题相关的业务调查，为解决区域和全球性环境问题提供支撑。

此前，第八次北极科考开创了多个“第一次”——第一次完成环北冰洋考察、穿越了中央航道、试航西北航道，为后续科考打下了坚实的基础。“第九次北极科考将进行北极环境快速变化重大前沿科学研究，视冰情开展北极中央航道调查等工作。上次科考的顺利进行，使我们的探索更有信心。”第九次北极科考首席科学家助理雷瑞波说，科研人员就像是预报员，对整个北极区域环境变化有一定预期，能够为船舶航行提供科学支撑，包括路线规划、海冰分布等。“本次科考还将为后续建造破冰船提供参考意见，例如船型选择等。”

除了科考意义，北极科考还具有重要的经济意义。北极航道是连接东北亚、欧洲和北美三大经济圈距离最短的海上通道，未来，这条航道对发展海运业务很有价值。

本次科考将业务化调查和科研项目相结合，并试用部分国产新型设备

考察队计划20日从上海出发后，过白令海峡，前往楚科奇海台作业，完成后转向加拿大海盆作业，然后返回楚科奇海台沿西经170°向北航行，途中进行海洋调查、站位等作业，到达北纬87°海域后，开展生态环境和渔业资源、新型环境污染物等北极国际治理议题相关的业务调查，9月上旬到达白令海峡以南作业，并于9月下旬返回上海，结束考察任务。

据第九次北极科考首席科学家魏泽勋介绍，本次科考的具体项目包括业务化调查项目12项，包括在白令海、楚科奇海和北冰洋高纬海区等我国北极考察重点区域开展海洋环境放射性核素调查，在北极、亚北极海域进行海洋微塑料调查、海洋酸化业务化监测等；国家科研计划支撑项目9项，包括北极上层海洋热力学过程及其与海冰的相互作用、北冰洋浮游动物分布及对有机碳沉降影响研究、海冰辐射特性与冰生消过程观测研究等；国际合作项目2项和其他项目1项。“最近几年，北极区域的海水酸化趋于严重，本次国际合作的重点就围绕这一问题展开。”

魏泽勋表示，第九次北极科考呈现出一些新特点。首先是业务化调查和科研项目调查相结合。第八次北极科考以业务化调查为主，而第九次北极科考首次将二者相结合，并进行多学科交叉的调查和研究。其次，本次科考将试用部分国产新型设备，主要包括无人冰站和滑翔机等，将为建设北极海域监测网做出贡献。同时，本次科考将深入北极中心区域，探索中央航道的试航性。此外，本次科考将为MOSAiC北极气候研究多学科漂移观测站计划做前期准备。

进行常年、连续的观测和调查，有助于我国相关科研的长期发展

从第九次北极科考的目标可以看出，本次科考将国家需求和科学探索紧密结合起来。

例如环境问题，环境保护在世界范围内都是非常重要的科学命题。通过北极科考，掌握北极海域海洋微塑料污染和海水酸化等状况，将对区域环境保护起到重要支撑。同时，只有对北极环境特征有深入了解，进行充分观测和调查，才能在防灾减灾等国家需求方面提供科学支撑。魏泽勋表示，尽管一次科学考察不可能全面回答所有问题，但只要持之以恒，不断调查和研究，将有助于我国相关科研的长期发展。

第九次北极科考也是进行业务化调查的第二年。魏泽勋说，所谓业务化，一般是指定时间、定地点、定参数、定指标、定标准，对区域进行常年、连续的观测。只有这样才可能获得更加完整的数据，不然只有零碎数据和成果，无法探寻关系国家战略和人类生存命题的答案。“举个例子，去年我们去了一个观测点，今年还要去，明年更要去，为的是确保数据的连贯和持久。本次科考就要回收第八次北极科考投放的两个潜标，并再投放下去，进行持续观测。”

朱建钢坦言，整个第九次北极考察任务多、时间紧，人员也较以往多。作为领队，他的职责就是在确保安全的前提下圆满完成任务，为此，他们在前期对整个考察制定了周密的计划，对作业过程的风险点进行了科学评估，做好了应急预案。“我们有信心迎接即将面临的挑战！”

据第九次北极科考首席科学家助理陈红霞介绍，本次科考中，“北极大学”将按照传统如约举行，届时将邀请队员开设讲座，话题不仅涵盖专业技能知识，还包括摄影、文学等，确保大家既能提升专业素养，也能得到放松和愉悦。

对于备受关注的我国自主建造的破冰船——“雪龙2”号的建设进展情况，据透露，“雪龙2”号由江南造船厂承建，有望于2019年建成下水。

责任编辑：刘德宾 SN222