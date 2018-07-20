人民日报：税制改革为实体经济添能量

原标题：税制改革为实体经济添能量（经济形势年中看）

本报记者 吴秋余

盛夏时节，山东康平纳集团智能绿色印染车间里安静整洁，这个年产2万吨纱线的车间，却仅需要1名工人操控设备，不仅如此，与传统染色生产方式相比，车间纱线染色一次合格率由80%提高到98%以上，吨纱节水70%、节约用工80%。

“得益于税制改革为企业腾出的宝贵资金，公司对原有设备进行了智能升级，新上‘筒子纱染色智能工厂’项目。”公司董事会秘书蔺永高告诉记者，5月份公司产品增值税税率已由17%降为16%，别看只有1个点的降幅，两个月来已经为企业节约资金126万元，预计全年将减税530万元，加上公司享受高新技术企业税收优惠等政策，预计全年能减负1800万元。

“税收优惠带来的不仅是真金白银，更给了我们前行的动力。”蔺永高说，公司7月份刚刚签约新泰康平纳智能染色工厂项目，建成达产后，年产色纱20万吨，实现销售收入约70亿元，将成为山东省内最大的色纱生产、交易平台。

今年以来，国家把减税降费作为推动实体经济健康发展的重要举措，全年预计将减负超过1.1万亿元。5月1日起，作为我国第一大税种的增值税正式下调税率，制造业、交通运输业等的增值税率分别从17%和11%降至16%和10%，并实施统一增值税小规模纳税人标准等改革，全年将为企业减负4000亿元。

宝山钢铁股份有限公司是钢铁行业的龙头企业，税率下调后企业预计今年不仅减少增值税1.2亿元，还节约以增值税为税基的城建税等附加税费超过2700万元。北京奔驰汽车有限公司预计因税率下调，今年将减少税费合计2.2亿元，有利于企业进一步盘活资金。今麦郎面品有限公司预计税率下调后每100元收入的利润会增加0.86元，增幅约35%，企业盈利能力显著提高。

国家税务总局近日公布的最新数据显示，截至5月31日，增值税税率调整共涉及增值税一般纳税人895万户，与税率调整前相比，改革首月实现净减税348亿元，减税幅度8.57%。其中制造业减税获益最大，改革首月，制造业252万户增值税一般纳税人整体实现净减税141亿元，减税幅度8.77%，减税金额占到所有行业减税总额的40%以上。

“税率下调带来实实在在的减税，减下去的是税负，提上来的是生产力，深圳全市有34.59万纳税人将因此受益。”深圳市税务局货物和劳务税部门负责人毕立明对记者说，制造业作为深圳市支柱产业，去年税收占全市比重达到27.7%，税收规模在全行业中位列第一，增值税改革将成为深圳实体经济发展的重要推动力。

作为新能源汽车行业的“领头羊”之一，比亚迪汽车工业有限公司高度重视新产品、新技术的研发应用。“我们大概测算了一下，17%的增值税税率降至16%后，预计全年能收到4800万元的减税‘红包’。”公司财务部经理钱扬俊提到这次增值税改革时说：“这相当于为我们增加了8%左右的科技研发费用投入空间，我们更有底气搞技术创新了，对于企业提升自身核心竞争力，快速融入新市场、新行业有着十分重要的意义。”

“今年是减税红利深度释放的一年，随着政策措施持续加码，一些过去阻碍减税效用发挥的问题将被解决掉，让减税‘红包’精准落袋。”国家税务总局税收科学研究所所长李万甫表示，从实施两个多月来的情况看，深化增值税改革释放的减税效应，让企业有更充裕的流动资金投入到智能化、数字化等新经济领域，推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业深度融合，成为先进制造业高质量发展的助推器。

“展望下半年，国家将继续实施积极财政政策，落实好减税降费各项措施，这对于推进供给侧结构性改革、扩大进口、消费升级等意义重大，实体经济的成本将继续得到有效降低，转型升级的动力也将更加充沛。”中国财政科学研究院院长刘尚希表示，今年我国减税降费力度有望超过去年，特别是在改革完善增值税的同时，重点降低制造业、交通运输业等行业税负，减税措施更加精准、效果更加明显，既满足了实体经济的迫切需要，也成为高质量发展的重要动力。

责任编辑：刘德宾 SN222