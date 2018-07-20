280名全国人大代表进京参加履职学习

本报北京7月19日电 （记者王比学）十三届全国人大第二期代表学习班19日在京结束。在3天的学习中，天津、山西、辽宁等19个选举单位262名新任全国人大代表和18名连任代表深入学习领会习近平总书记关于人民代表大会制度的思想，进一步提升履职能力和水平，为履职尽责充电、加油。

十三届全国人大常委会把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于人民代表大会制度的思想，作为政治建设和理论武装的首要内容，作为履职的必修课、基本功，持续深入学习领会，不折不扣贯彻落实。

本期学习班紧扣人大代表履职实际，内容丰富、形式多样、日程紧凑。学习内容包括深入学习贯彻党的十九大精神、健全人民当家作主制度体系，我国的宪法制度，我国的财政制度和财政预算报告审查等。最高人民法院院长周强、最高人民检察院检察长张军分别就我国的审判制度与审判工作、检察制度与检察工作作了专题报告。学习班还安排了分组讨论、大会交流和互动教学。

全国人大常委会秘书长杨振武在开班式上强调，全国人大代表要坚定人民代表大会制度自信，毫不动摇坚持中国共产党领导，始终高举人民当家作主的旗帜，坚定实施全面依法治国基本方略，善于运用民主集中制原则，不忘初心、牢记使命，为新时代长期坚持、不断完善人民代表大会制度作出应有的贡献。

为进一步提高代表政治素质和依法履职能力，在实现代表初任学习全覆盖的基础上，2018年全国人大拟举办3期全国人大代表学习班，组织约1100名全国人大代表集中学习。

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