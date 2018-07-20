重庆：推动扫黑除恶向纵深开展 在六个方面下功夫

原标题：强化检查指导 不断把扫黑除恶专项斗争引向深入

本报讯 （记者 黄乔）7月17日至19日，市委常委、政法委书记刘强赴云阳、奉节、巫山、巫溪调研时指出，要深学笃用习近平总书记关于扫黑除恶重要指示精神，按照中央的部署和市委的要求，依法有序推进，充分发动群众，强化检查指导，推动扫黑除恶向纵深开展，确保人民安居乐业、社会安定有序。

刘强先后来到云阳县公安局、奉节县法律服务中心、巫山县骡坪场镇、巫溪县花台乡等12个基层单位，详细了解扫黑除恶、基层社会治理、防范化解重大风险等情况。

刘强指出，目前，全市正在开展扫黑除恶专项斗争检查指导工作。要通过检查指导，压实责任，把握重点，在政治站位、依法严惩、综合治理、深挖彻查、组织建设、组织领导“六个方面”下功夫，进一步把扫黑除恶情况摸准、问题症结摸透，边查边改边推进。

刘强强调，要把扫黑除恶与反腐败斗争、基层“拍蝇”、查处“保护伞”结合起来，与整顿软弱涣散基层党组织结合起来，深化宣传，发动群众，既打击震慑黑恶势力犯罪，又有效铲除黑恶势力滋生土壤。要大力推进基层社会治理创新，学习借鉴新时代“枫桥经验”，推进自治、法治、德治相结合的现代基层社会治理体系建设。要抓细抓小抓落实，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，确保全市社会政治大局持续稳定。

责任编辑：张玉