该不该重启核电站？当民意对民进党不利时它咋办

原标题：要不要承认“九二共识”？该不该重启核电站？当民意对民进党不利时，它会怎么办？

民进党是一个充满矛盾的政党，一方面宣称“尊重少数”，另一方面却压缩体制内在野党的抗议空间、甚至对前执政党大加“追杀”，这引发意识形态各异的在野党在不同议题上达成合作。在军人、公务员和教师的“年金（退休金）改革”方面，亲民党和国民党站在一起；在攸关劳工权益的“一例一休”争议中，“时代力量”选择与国民党青壮派合作；在反对“日本核灾食品进口”“美猪进口”方面，所有在野党都向民进党施压。

造成上述情况的原因是多方面的。比如，蔡英文当局推动各种政策的手段粗糙、盲目求快，导致一大堆问题，而后又推出更多的“改革”来解决这些问题，这样操作的结果往往是问题越来越多、民众反弹也越来越大。在盲目求快的过程中，民众的参与权、知情权，在野党的监督权多被忽视，民进党主持的公听会流于形式、在野党的抗议被程序性手段限制或者在举手表决中落败，因而造成了大范围的不满。

在民进党推出的“一系列改革”中，就有下调“公民投票（公投）”门槛的“修法”。对于在野党和广大民众来说，既然体制内的手段都被民进党阻挡了，那么不如诉诸民意来解决。民进党老是把民意挂嘴上，“公投”结果又具有强制力，是性价比非常高的选择。

今年底，台湾地区还将进行县市长等九项公职人员选举，如果将各种“公投”与选举绑定，能够带来节约成本、便于操作选举议题和动员选民的效果。国民党为了防止民进党通过选举机构封杀在野党提案，草拟了十多个“公投”案，在热门议题如“反核灾食品”“反空气污染”方面的重复性提案更是出现了至少两个。

与“反空气污染”“反核灾食品进口”取得全民共识相比，是否要重启核电就显得很有争议。民意在是否要重启核电问题上呈现分歧立场，调查结果都几乎是对半开。

交叉分析发现，原本最挺“非核”的年轻人的态度有所软化，而深受雾霾影响的中部民众要求重启核电的人数在增加。毕竟，台湾中部的火力发电要供应北部用电，空气污染却集中于中南部，中台湾民众非常不满。核电厂分布于新北和屏东，即使发生泄漏，对中部民众影响也较小。

一旦只是做区域性的“公投”，如停止台中火力发电厂向北部供电、发电量仅供给中部民众使用，这样讨好中部选民的“公投”是极容易通过的。倘若通过，民进党的市长要不要照章执行？这就会陷入“停止供电影响其他县市的党籍同仁、也给当局出难题，不停止供电就违法”的两难问题。假如是全台性“公投”，“重启核电”没有通过影响不大，若通过，民进党在自己的“无核化”承诺、具有强制力的“公投”结果中间要选择哪一个？如果在野党一定要推“重启核电公投”，屡败屡战，一直到该“公投”通过为止，民进党又要如何自处？

实际上，民意与民进党的主张不同这不是头一遭。半数民众要求蔡英文承认“九二共识”、五成选民认为两岸未来会走向统一，结果蔡英文并没有承认“九二共识”、也没有做好统一准备。在民进党将“台独”论述加入党纲之后，民进党籍民意代表郭正亮也批评，如果民众投票的结果不是民进党高喊的“台独”，民进党将如何自处？或许民进党也发现了这个问题，一直不敢进行尝试。同样的，民进党主张“无核化”，如果“公投结果”是“重启核四”，民进党要如何自处？执政者是不是要下台换一个没有包袱的人来解决呢？

责任编辑：张玉