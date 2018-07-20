原标题：大陆学者：陆委会主委错失缓和两岸的最后机会

[观察者网综合报道]据香港“中评社”7月20日消息，全国台湾研究会常务理事周志怀昨日（19日）表示，有很多学者认为这段时间是两岸关系最后的关键节点，如果不能抓住这个节点缓和两岸关系，到了2020年以后，两岸关系恐怕就会往一个越来越危险的方向走。如果陈明通抓住这个机会确确实实地对大陆释放善意，两岸是可以恢复对话的，但是他没有抓住机会。

台湾陆委会主委陈明通美东时间18日上午在美国传统基金会发表演讲，称蔡英文推动两岸关系和平稳定发展，立场一贯而坚定；感谢美国对台的支持，呼吁两岸进行务实沟通对话。

“陈明通到美国去的演讲，本来很多人对他寄予期待，有很多学者认为这段时间以来是两岸关系最后的关键节点，如果不能抓住这个节点缓和两岸关系，到了2020年以后，两岸关系恐怕就会往一个越来越危险的方向走。”周志怀对中评社表示，本来陈明通抓住这个机会确确实实地对大陆释放善意，两岸是可以恢复对话的，但是他没有抓住机会，反而是利用这个机会，希望联合美国在国际上制衡中国。“这是非常不明智的做法，我感到很遗憾。”

周志怀表示，蔡英文“一边一国”的两岸定位，从今年五月以来已经完全公开化了，“5月24日，布基纳法索和台湾断交之后，蔡英文当天晚上发表了一个讲话，从头到尾直呼大陆为中国；6月25日，蔡英文接受法新社采访，希望能够集合国际社会制衡中国；7月15日，民进党召开全代会，又重申了这个调子。”

周志怀说，陈水扁执政的时候是2002年8月3日将“一边一国”公开化，执政时间是两年多一点；蔡英文走的这条路与陈水扁惊人地相似，也是在执政两年多一点的时候将“一边一国”的定位公开化。

“如果蔡英文继续在这个路上往前走，不能在两岸的定位问题上回到中国大陆或者大陆的话，大陆可能会有所反应。”周志怀说，现在大陆还没有发声，希望蔡英文不要等到大陆官方发声的时候再收回她的这种定位，这样她会更尴尬。

周志怀表示没有从陈明通的讲话中看出有善意释出，“真的释放善意也不需要跑到美国去讲，再有，跑到美国去释放善意，这是美国希望的吗？”

周志怀说，大陆在谈制度的互相尊重，但是陈明通的讲话却在对大陆社会制度进行批判。“大陆现在讲了制度竞争，大陆的制度自信、理论自信和道路自信比以往任何时候都要强。”

针对此前蔡英文要拉各国“制约中国”一事，外交部发言人陆慷回应称，希望岛内一些人认清国家民族发展的大势，不要在错误的道路上越走越远，试图挟洋自重也无济于事。

责任编辑：吴金明