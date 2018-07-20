原标题：头条 | 如果特朗普抛出“联俄遏华”，普京会接吗？

“特普会”结束了，但一个围绕中美俄三方关系的话题仍在发酵。

据俄罗斯《独立报》报道，16日在芬兰赫尔辛基举行的俄美峰会令人推测：美国试图拉拢俄罗斯，以便后者在美国与伊朗及中国的较量中偏向美方。

这篇报道称，两国总统在互致欢迎辞时便迅速点明了会晤日程：与外界预期的一样，峰会将涉及当今世界的所有“难题”。但美国总统特朗普还增加了中国问题。专家认为，美方此举意在让俄总统普京在美中贸易摩擦中支持自己。

▲2018年7月16日，美俄首脑峰会在芬兰总统府举行，俄罗斯总统普京同美国总统特朗普举行正式会晤。两人举行联合记者会，普京向特朗普赠送俄罗斯世界杯比赛用球。

那么，如果像专家所预测的那样特朗普抛出“联俄遏华”，普京会接吗？

俄罗斯问题专家、新华社世界问题研究中心研究员盛世良在接受参考消息网采访时称，中美俄之间相互联合遏制的论调从来没有消失过。但俄美关系实际上远远没有改善到能够联合起来对付中国的程度，这样做对俄罗斯无益。

舆论发现，俄美对于此次会晤存在“温差”。对于这场会晤，高调乐观的似乎只是美国方面。路透社报道称，美国总统特朗普17日称，他与俄罗斯总统普京在芬兰的首脑会晤上相处得很好，很快就会有“大成果”。报道还称，美俄防长有望举行会晤。但与美国不同，克里姆林宫给出的似乎是另一种“温度”。境外媒体称，鉴于美俄紧张态势极为严重，克里姆林宫对此次峰会设定的期望值并不高。俄罗斯卫星通讯社亦报道称，近一半（49%）俄罗斯人认为，“特普会”后俄美关系不会发生任何改变。

▲在会晤正式开始之前，特朗普被拍到向普京挤了挤眼睛。

盛世良表示，美国也不可能有足够大的价码能够让俄罗斯抛弃中国去跟美国联合起来，哪怕不是对付中国而只是拉开同中国的距离。

值得注意的是，相较近年来难以升温的俄美关系，近几年来，中俄交往可谓蒸蒸日上。从相互邀请对方参加阅兵，到经贸往来升级，中俄在各方面的协同合作成果有目共睹。

俄罗斯《消息报》网站在今年6月刊文称，中俄关系处于极高水准。文章称，普京不止一次强调两国关系非同寻常。他指出，莫斯科赋予俄中关系以重要意义，视北京为战略伙伴。中俄之间的高水平合作不仅对于俄中关系，对整个世界来说也同样非常重要。俄罗斯《观点报》网站则刊文称，中国授予普京“友谊勋章”充分展示中俄深情厚谊。

▲资料图片：2018年6月，普京在访华期间体验中国高铁。（央视新闻）

中方对中俄关系也一直予以肯定，并充满信心。7月17日，中国外交部发言人华春莹在回答有关俄美两国领导人会晤是否会影响中俄关系的问题时说，我们对中俄全面战略协作伙伴关系充满信心，中俄关系不会受到任何外部因素影响。

显然，就中俄关系与美俄关系现状及前景相比而言，很明显，“联俄遏华”恐怕都只是某些人的一厢情愿。

责任编辑：刘光博