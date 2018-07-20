挂牌三月有余 退役军人事务部又有新消息传来

原标题：昨天，退役军人事务部开了一个会

撰文 | 董鑫

《退役军人保障法》又有新消息传来。

昨天（19日），退役军人事务部组织召开《退役军人保障法》征求意见座谈会，来自军地不同岗位的10位优秀代表和政策研究专家参会。

作为本次机构改革中一个从无到有的全新部门，《退役军人保障法》是该部门成立之后的一项重要工作。

现在，退役军人事务部挂牌已经三个月有余，这项工作进展如何？

初稿共83条

去年3月，《解放军报》曾经报道过，我国有退役军人5700多万，并以每年几十万的速度递增。

在近几年的全国“两会”上，事关退役军人权益保障的立法工作的提案，每年都会被提及。

6月28日，退役军人事务部召开党员大会，副部长钱锋以《敢于担当，积极作为，努力开创新时代退役军人工作新局面》为题讲了一堂党课。讲话中，钱锋提到：

抓紧起草《退役军人保障法》，切实维护退役军人和优抚对象合法权益。

这让社会各界对《退役军人保障法》的尽快出台生出不少期待。

昨天下午的座谈会之后，中国军网的报道披露了《退役军人保障法》的部分内容。

目前，《退役军人保障法》还只是一份初稿，共分11章83条内容。

主要内容是围绕退役军人工作基本制度和方针原则，规定退役军人工作主管部门的职责，规范了移交接收、教育培训、退役军人安置、就业创业、服务保障、抚恤优待、褒扬、管理和监督等方面的制度。

草案有三个创新之处：

突出强调了国家和社会尊重、优待退役军人

专章强调退役军人教育培训问题，着重能力素养提升

提出国家建立退役军人荣誉激励机制，以及施行退役军人工作责任制和考核评价制度等

谁参加座谈会？

按照立法程序的要求，也为了更全面了解退役军人的诉求，昨天，退役军人事务部组织召开《退役军人保障法》征求意见座谈会。

有10位代表参会并发言。

△图片来自“一号哨位”公众号

有几位，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）要着重提及一下。

国防大学教授郝万禄，他是政策研究专家。

早在今年3月，郝万禄在接受媒体采访的时候，就提到过退役军人事务部如何开展工作。这次参加座谈会，郝万禄又带来新的观点：

退役军人的生活条件也是有分化的，要保障退役军人的底线生存权，确保政策的公平公正；要保障平等就业权；提高退役军人的再造血能力；要保障退役军人荣誉权。

山东省军区枣庄军分区政委韦昌进，他是参战老兵，曾经被弹片击中左眼、穿透右胸，全身22处负伤，还要把眼球塞回眼眶继续战斗。2017年7月，韦昌进被中央军委授予“八一勋章”。

在发言开始，韦昌进提到，座谈会的日子（7月19日）对他很特别。

1985年的7月19日，韦昌进刚刚20岁，入伍还不满两年，跟随部队参加边境作战，坚守老山最前沿的我军无名高地。当天凌晨，阵地突然遭到敌人的猛攻。韦昌进引导炮兵先后打退敌军8次反扑，牢牢守住了阵地。

33年之后，韦昌进在座谈会上提出：

要树立精细化理念，细化保障条件，让艰苦偏远地区、基层作战岗位、参加重大军事行动和参战的退役军人，得到更好的关怀。

此外，还有退役军人代表、天津市安达集团董事长崔洪金。退役之后，崔洪金带领团队创业，至今已有500余名退役军人进入他的公司工作。他提出：

退役军人不应该成为被动保障的对象，可以为自主创业的退役军人适当降低门槛，争取政策优惠，拓宽就业渠道，以鼓励更多退役军人走进市场，成为社会经济发展的旗手和领头羊。

会前多次调研

出席座谈会的还有退役军人事务部的部分负责人。主要包括：

钱锋，退役军人事务部党组成员、副部长

马飞雄，退役军人事务部政研组组长

李桂广，退役军人事务部优抚褒扬组组长

重点说一下钱锋，他可是制定出台法律法规的“行家里手”。

钱锋是法学博士、二级大法官，曾经先后在司法部、最高法、重庆高级人民法院、国务院法制办工作。在调任退役军人事务部副部长之前，他是国务院法制办公室副主任。

立法需要有很多准备工作。

在初稿拟定过程中，退役军人事务部梳理了现行退役军人优抚安置、军官转业安置、抚恤优待、褒扬等方面的政策法规，并充分借鉴了地方成功案例以及其它国家和地区退役军人工作立法经验。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，从4月13日挂牌到7月19日《退役军人保障法》征求意见座谈会之间，钱锋曾去往多地调研。

4月28日，钱锋去往天津东丽区调研退役军人就业创业工作，马飞雄和李桂广陪同。到安达集团，了解企业退役军人安置就业情况，听取东丽区关于帮扶退役军人就业创业工作情况的汇报。这是退役军人事务部成立之后的首次出京调研。

5月22日，钱锋去往江苏南京调研退役军人有关工作。

5月24日，钱锋赴江苏泰州就退役士兵就业创业工作进行调研。先后实地考察泰州市高港区白马镇前进村、泰州职业技术学院，听取泰州市退役军人就业创业和优待抚恤相关情况汇报。

不止是副部长，退役军人事务部部长孙绍骋也分别去过河北和天津两地就退役军人就业创业和优抚工作进行调研。

级别更高的准备工作是一场三位副国级参加的会议。

6月30日至7月1日，退役军人工作经验交流会在河北召开，总结交流河北等地经验做法，研究部署进一步做好退役军人工作，国务院副总理孙春兰、中央政法委书记郭声琨和公安部部长赵克志出席。

在昨天的座谈上，钱锋表示，他们将认真梳理各方意见，尽快论证修改，向全社会公开征求意见，推动《退役军人保障法》的尽快出台，并完善退役军人工作法律政策体系。

“一部法律并不能完全解决当前退役军人保障工作中出现的问题，但这是我们加快立法，民主立法的开始。”钱锋如是说。

资料 | 中国军网、解放军报、新华社等

校对 | 李喆

责任编辑：吴金明