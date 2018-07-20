湖北提拔多名受处分干部 党报：为改过自新者搭台

原标题：湖北日报社评：光明正大为改过自新的干部搭台

编者按：此前，湖北日报微信多次发布“受处分干部”获提拔重用的新闻，引起读者热议。今天（20日）的《湖北日报》发表社评《光明正大为改过自新者搭台》认为：主动为受处分干部破除思想障碍、重塑施展才干的舞台，展现出一个地方爱惜人才、善用人才的自信姿态。促使他们以知错改错的决心、以更加饱满的精气神，在合适的岗位上继续发光发热。

以下为文章全文：

从武汉颁行《受党纪政纪处分或组织处理党员干部管理办法（试行）》，到湖北出台《关于进一步规范受处理处分干部教育管理使用工作的办法》；从红安多名受处分干部在后续教育管理中得到重新任用，到罗田县委书记为受处分干部宽心解压，近年来，疏导受处分干部重拾干事信心的文件越来越多，帮扶受处分干部重返干事舞台的举措越来越实。荆州35名受处分干部获提拔的消息之所以不再让人感觉特别新鲜，正是由于为改过自新者搭建干事舞台的场效应越来越强烈。

提拔重用“有过者”，有的单位顾虑重重，或怕给自己招惹麻烦而与违纪干部刻意保持距离，或视违纪干部的知错悔错态度为“塔西佗陷阱”，这对那些犯过错但仍希望有所作为的干部其实造成了一种伤害。心里一旦有了疙瘩，往往就不敢也不愿大胆作为，继而对前途和未来丧失信心。如此，既不利于违纪干部正确对待所受的处分，也有悖于“惩前毖后，治病救人”这一原则。

从严治党治吏与受处分干部改正错误后被重新任用，从来并不是一对矛盾体。不因受处分而彻底否定一个人，给知错改错的干部重新来过的机会，是应有的眼界和气度。一些在工作中犯过错的干部也有一技之长，甚至是某些领域的行家里手。如果只因这些干部犯了“非原则性错误”就弃之不用、放任自流，无疑是对人才的一种浪费。干部犯了错，惩只是手段，目的在于治。从这个角度而言，抓好纪律处分的“后续工程”，担负起教育挽救受处分干部的政治责任，也是构建良好政治生态的重要任务。

如何做好执纪问责的“后半篇文章”，考验着一个地方打造高素质干部队伍的智慧和能力。集中座谈、书面访谈、登门恳谈，近年来回访教育的形式越来越多样，办法越来越灵活，不少受处分干部在这样的氛围里卸掉了思想包袱，正视并解决了自身问题。变“有错干部”为“有为干部”，亦如激活了让犯错干部重拾干事热情的一池春水，有益于形成“帮教一人，教育一片”的好风气。

干部犯错误，组织有责任。主动为受处分干部破除思想障碍、重塑施展才干的舞台，展现出一个地方爱惜人才、善用人才的自信姿态。这传递出一个鲜明导向：不让一名违纪干部“掉队”，敢于给他们改过自新的机会。“用人得当，就要科学合理使用干部，也就是说要用当其时、用其所长。”不仅要知其所想，让犯过错的干部重拾信心，更要识其所长，促使他们以知错改错的决心、以更加饱满的精气神，在合适的岗位上继续发光发热。

回访教育、重新任用干部是一项长期工程，这就需要为受处分干部的“复出”厘清制度轨道。提拔重用受过处分的干部关系到党的公信力，关系到党的前途事业，必须慎之又慎。既要为改过自新者搭台，又要坚决避免“带病提拔”的发生，双向发力涵养良好的政治生态。

责任编辑：张申