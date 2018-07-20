原标题：轰-6K首次飞出国门参赛 将使用航弹实施精准轰炸

7月中旬，空军驻山东某机场，即将赴俄罗斯参加国际军事比赛的5型战机正在紧密组织飞行训练。跑道上不断有各型战机起降，巨大的发动机轰鸣声响彻云霄。

“国际军事比赛-2018”将于7月28日起，在中国和俄罗斯等国举行。中国空军将派出歼-10A、歼轰-7A、轰-6K、伊尔-76和运-9等5型飞机赴俄罗斯参加“航空飞镖”项目比赛以及“空降排”项目比赛。

空军方面表示，参加国际军事比赛，是提高实战能力的有效途径，有利于拓宽国际视野，了解国际实践、国际惯例，助力空军走向世界一流。

轰-6K战机首次飞出国门参赛

10时30分，两架轰-6K战机依次起飞，按照“航空飞镖”比赛要求向目标靶场抵近飞行。到达靶场上空后，两架战机迅速完成目标搜索，并实施精准打击。

轰-6K是中国自主研发的中远程轰炸机，具有航程远、载弹量大、防区外精确打击能力强的特点，被广大军迷誉为“战神”。2015年3月，轰-6K战机首次飞越巴士海峡展翅西太平洋，此后警巡东海、战巡南海、绕岛巡航，不断刷新中国空军的新航迹，此次赴俄参赛也是其列装以来首次飞出国门参加国际军事比赛。

据参赛的空军航空兵某团副团长柴琎介绍，该团曾先后参加绕岛巡航、飞越对马海峡、东海防空识别区警戒巡逻等任务，此次共派出两架轰-6K战机、多名飞行员出国参加比赛。

“近年来我们看到轰-6K航迹不断向东、向南延伸，这次西行能够使我们更广泛地适应各个方向的训练环境，真正体现全疆域作战的特点，同时能够与实战经验丰富的友军切磋，不断提高本领。”军事专家王明亮说。

此次国际军事比赛中，参赛机组分别参加体能和飞行两项竞赛。其中，轰-6K战机将参加对地攻击实战应用课目，使用航空炸弹对地面目标实施精准轰炸。

王明亮认为，现代信息化战争中，临空轰炸能够在掌握制空权的情况下大规模地、密集地使用火力，具有很强的实战价值。“除了远程精确打击能力之外，轰-6K通过这个课目能够提升临空投弹的传统能力，使战斗力构成更加完善，更有效地发挥作战效能。”他告诉记者。

参赛飞行员年龄均不超过35岁

根据“航空飞镖”竞赛规则，此次参加比赛的空地勤人员年龄均不超过35岁。记者在现场了解到，参赛飞行员大多是85后，也有不少90后年轻飞行员。

“作为一名年轻飞行员，这次能够代表空军出征参加‘国际军事比赛-2018’，对我来说既是一份光荣，更是一种职责。”90后轰-6K战机飞行员陈劼说，自己赶上了空军迅速发展的好时代，虽然仅飞行300多个小时，但已经参加过远海远洋训练，能够参加国际军事交流活动更是十分荣幸。

据空军方面介绍，参赛人员虽然年轻，但都是经过大项任务锤炼的佼佼者。其中，6名轰-6K战机飞行员均参加过远海远洋任务；歼轰-7A参赛飞行员大多参加过“金飞镖”等品牌竞赛，成绩突出、经验丰富；伊尔-76运输机机组成员年龄平均仅29岁，曾多次执行过国内外人道主义救援任务。

“选拔35岁以下飞行员参赛能够加速年轻飞行员的成长，也是适应现代信息化航空武器发展的需要。”王明亮告诉记者，信息化航空装备对飞行员能力提出了更高的要求，年轻飞行员学习速度更快，相信他们能够熟练驾驭飞机，圆满完成参赛任务。

此外，年轻飞行员在体能储备方面更有优势。据了解，“国际军事比赛-2018”的体能竞赛包括篮球综合竞赛、引体向上、50米自由泳和固定滚轮4个课目。记者在训练场采访歼-10A战机飞行员时看到，经过两个多月的训练，几名参赛飞行员固定滚轮项目已经达到优秀水平。

“使用年轻飞行员非常符合现代战争条件下飞行员队伍成长的要求。”王明亮说。

参加国际军事比赛是提高实战能力的有效途径

“空军实战化训练正在向大海、远洋和高原、山谷延伸。”在中国空军参加“国际军事比赛-2018”媒体吹风会上，空军方面总结说，空军实战化训练正在呈现“四新四老”特点。

“四新”包括新列装的歼-20战机开展海训、歼-20与歼-16和歼-10C新型战机开展合训、歼-10B等新型战机进行空中加油训练、新列装的运-20运输机开展空降空投训练。

“四老”则指老训练品牌有了新气象（“红剑”演习的训练主体由战区空军向空防基地延伸，由全要素向全体系转变），具有光荣传统的老部队陆续列装新型战机，歼轰-7A等老战机焕发新战力，而最重要的是空军官兵牢记“老祖宗留下来的领土一寸也不能丢”的教导，不断提高维护国家主权和领土完整的能力。

空军方面同时表示，参加国际军事比赛是提高实战能力的有效途径，有利于空军在互学互鉴中认识世界一流、学习世界一流，进而瞄准世界一流、建成世界一流。

“走出国门同场竞技可以使我们的训练课题更加接近实战。”王明亮认为，这次竞赛的很多课目都是俄方从实战中总结经验制定出来的，参赛的飞行员很多也参加过实战，通过交流我们可以获得很多信息和经验。

“比如精准着陆课目，就是模拟战场环境中的短窄跑道起降，锻炼飞行员尽快起飞和着陆的能力，这也是俄方根据前期的实战总结出来的经验。”参赛的运-9飞机飞行员袁烽捷告诉记者。

此外，陌生的机场、陌生的环境对飞行员来说也是一个巨大的挑战。“比赛对手、装备、环境、气候、地标都跟国内不同，这种差异性可以进一步增强飞行员的训练动力，使他们的训练思维更加敏锐。”王明亮说，“未来飞行员在战场上可能要面临很多陌生的条件，锻炼强大的学习和适应能力是非常有必要的。”（王达）

责任编辑：刘光博