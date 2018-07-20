全军首面向社会公开招考文职人员 报考人数破10万

原标题：全军首次面向社会公开招考文职人员，报考人数突破10万

解放军报7月20日报道，深化国防和军队改革以来全军首次面向社会公开招考文职人员工作已全面展开，网上报名将于7月22日12时结束。中央军委政治工作部有关部门发布特别提醒，预计报名截止时间前2天扎堆报名人数较多，容易导致网络拥堵，请广大考生注意错开报名高峰时段，根据自身情况选择合适岗位，及时完成网上报名，以免错失报考机会。

记者了解到，普通高等学校毕业生和社会人才报名踊跃，表现出献身强军兴军事业的极大热情。截至7月19日，完成岗位选报的考生已达22万人，其中缴费成功的有效报名考生逾10万人。目前有些考场已经报满，请考生就近选择其他考场；还有部分岗位报考人数较少，考生可以进行比较选择；未完成报名的考生要尽快履行报名手续，打印出报名回执方为有效报名。

来源：解放军报

责任编辑：张申