美国四处挑起经贸摩擦 专家：美做法有悖经济规律

原标题：[美国四处挑起经贸摩擦]专家：美贸易政策有悖经济发展规律

针对近期美国挑起多边经贸摩擦的做法，有美方专家表示，美国政府试图通过此种贸易政策促进美国制造业回流，重现上世纪中叶美国制造业的繁荣，但这种做法有悖经济发展规律，是不现实的。

华尔街投资战略师 山姆·斯托瓦尔：因为现在是一个贸易全球化的世界，如今的贸易行为更容易在很多国家发生，运输的成本，生产的成本，所有这些因素都会被考虑。特朗普的做法虽然有可能使某些制造业回流回美国，但不可能使美国重现20世纪40年代和50年代的那种繁荣。

美不应把制造业外流归咎于他国

山姆·斯托瓦尔还表示，美国的经济产业结构已经发生变化，制造业的重要性已经下降，取而代之的是消费、金融、医疗保健和科技行业。制造业离开美国是经济发展的规律，不应将此归咎于其他国家。

华尔街投资战略师 山姆·斯托瓦尔：制造业寻求最低的成本，是几百年来的自然现象。在制造业进程需要大量人力的情况下，你需要的最低单位成本，这通常可以在新兴国家中找到。制造业过去几十年来离开美国是为了追求更低成本的生产，而寻求低成本是资本的自然流动。

山姆·斯托瓦尔还强调，由于美国制造业工人的工资及福利水平太高，大量制造业工作岗位逐渐被自动化和机器人取代，即使一些制造业回流美国，但也无法真正解决就业问题。

央视记者 朱曦莉：在采访中，华尔街投资战略师山姆·斯托瓦尔还表示，特朗普政府对中国发动贸易战是基于要振兴美国传统制造业等贸易政策，而这些贸易政策背后的认识是存在误区、有失偏颇的。打贸易战是不合理的，也是无法持久的。

责任编辑：刘光博