80岁邻国特使关键时刻来华 带一封信总理当场阅读

原标题：关键时刻，一位80岁的邻国特使来到了北京！

本文转载自牛弹琴，作者牛弹琴。

（一）

关键时刻，一位80岁高龄的邻国特使来到了北京。

而且，带来了该国最高实权人物的一封信，并很快与副国级的王毅举行了会谈。随后，他还将信直接转呈给了李总理，新华社播发的图片显示，总理当场展开阅读。

非同寻常的人物，非同寻常的会见，因为这个特使，来自不久前政坛突然变天的邻国马来西亚。

93岁的马哈蒂尔，再次出任马来西亚总理；但中马关系，也马上面临波折。

截至目前，据媒体报道，马来西亚以各种原因，已连续叫停了四个中国大项目，涉及金额高达200多亿美元。

其中，就包括东海岸铁路项目，投资550亿马币（约人民币883亿元），中方提供贷款，中国交建承建，这也是马来西亚最大的在建项目。

停工，意味着先期投资可能打水漂。这关系到中国企业在马来西亚的重大利益，也关系到中国投资对马来西亚的信心。

于是，马哈蒂尔派出了80岁的老朋友达因到访中国，他的身份是马来西亚总理特使、元老理事会牵头人。

这个元老理事会，是马哈蒂尔搞的最高顾问组织，成员五个人，除了前财政部长达因外，还有中国人比较熟悉的马来西亚首富郭鹤年。

相信，郭鹤年也一并来到了中国，挽救处于十字路口的中马关系。

一些细节，很意味深长。

按照新华社的报道，达因这样对总理说：

马中两国是好朋友、好伙伴。马哈蒂尔总理高度重视对华关系，愿继续同中国密切合作，推动马中关系健康稳定发展。不论两国关系在发展过程中出现任何问题，马中双方都可以找到解决问题的办法。

不论两国关系在发展中出现任何问题，隐含的意思则是，中马关系确实出现了某种问题。

在和王毅的会谈中，按照新华社的报道，王毅这样说：

中马关系有着长期友好的积累，不仅是全面战略伙伴，也是务实合作的伙伴，经得起任何风云变幻的考验。

经得起风云变幻的考验，但隐含的意思，现在就面临考验，而且确实是风云变幻。

（二）

中马关系突然生变，最主要的原因，还是利益。

在马哈蒂尔看来，前任纳吉布政府涉嫌向中国输送利益，很多项目好大喜功，国家财力无法承受，因此，必须下决心砍掉这些“不公平”的项目。

合同虽然是白纸黑字，违约意味着巨额赔偿。马哈蒂尔的做法，希望重新与中国谈判。

但以东海岸铁路项目为例，基建已经动工，中方已投入巨资，所谓谈判，其实就是逼迫中国作出让步，马来西亚可以少付钱。

这对中国来说，意味着重大损失，更让担心的，则是这种示范效应，给马来西亚开了口子，其他国家也这样来操作，怎么办？

在国际上，包括CNN在内的西方媒体，则将马来西亚的举动，视作“遏制中国影响力的信号”。

当然，马来西亚也不敢轻举妄动，如果迫使中国撤资，马来西亚经济也将面临重大挑战。要知道，中国是马来西亚最大的贸易伙伴和外国直接投资（FDI）最大的来源国。

而且，在地缘政治上，中国也不是一个普通的邻国。

于是，达因衔命出使北京，应该就是为马哈蒂尔随后访华做准备，并同中方谈判，这些工程怎么办？

为了安抚中国，达因呈交的马哈蒂尔的亲笔信中，马哈蒂尔也表示：

马来西亚新一届政府将继续致力于保持对华友好关系，愿推动两国全面战略伙伴关系进一步强化，欢迎中国企业赴马投资兴业，对马中关系发展前景感到乐观。

1、中国别担心，我们还是致力于对华友好；

2、中国投资也别跑，欢迎你们继续来投资；

3、中马关系要向前看，前景还是不错的。

但马方不讨到点便宜，肯定也不会善罢甘休的。据马哈蒂尔透露，随后马来西亚财长林冠英和反贪污委员会官员将出访中国，讨论停工项目中的贪污等问题。

换言之，造价这么高，里面还有猫腻，中国你看着办吧。

然后，则是8月份马哈蒂尔访华。他自己这样解释访问的时间：“我想尽早去中国，但中国领导人7月份没有时间，所以我将在8月份去。”

7月份中国领导人确实很忙，但马哈蒂尔必须要等到8月才能去北京，多少也是一个信号吧。

（三）

一场大博弈正在举行，牛弹琴几点粗浅的看法吧：

第一、都不是省油的灯。感觉总有一些邻国，对中国真是“近之则不逊；远之则怨”。总喜欢把中国当成冤大头，能薅一把是一把。我并不是说马来西亚，但是哪些国家，相信大家心里都有杆秤。所以总出现一些周期性的关系波动。怎么会出现这样的状况，这些国家当然要反思，中国更要反思。

第二，中国手段也越来越娴熟。坦率地说，如果是以前，中国还真可能打落门牙和肚吞，但现在，也不乏对付的手段。斯里兰卡就是一个例子，斯新总统一开始对中国各种脸色，但当中国撤资后，他一筹莫展不得不改弦更张各种欢迎。马来西亚，或许是一个新的案例。所以，马哈蒂尔派出了老资格的达因和郭鹤年等，来中国试探口风。

第三，中国更必须小心谨慎。马来西亚是一个有风向标意义的国家，与美国和日本交好，但中马关系也不错。当年的海上丝绸之路倡议，虽然在印尼提出，但最先积极响应的是马来西亚。南海问题上，马是周边最低调的一个。中国不是慈善大国，再不能对外太慷慨了；但也需要稳住马来西亚，将马推向美国和日本，肯定更是下下之策。

80岁的马来西亚特使来后，93岁的马哈蒂尔下个月也要来北京了。一场更激烈的讨价还价正在进行中。

中国，该慷慨时要慷慨，但该捂紧钱包时还得捂紧啊。毕竟，地主家的余粮也不多了。

责任编辑：张申