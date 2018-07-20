上半年处分28名省部级及以上干部:数据背后是信心

原标题：监督检查、审查调查“半年报”解读：数据背后，是信心决心

7月19日，中央纪委国家监委通报了今年上半年全国纪检监察机关监督检查、审查调查情况。与以往相比，本次通报有两个明显特点，一是首次通报“监督检查、审查调查”情况，二是绝大多数统计数据持续保持增长态势。

作为国家、省、市、县四级监委组建并与纪委合署办公后的首次“半年报”，本次通报在内容表述和具体数据上的变化，充分体现出深化国家监察体制改革，推动制度优势向治理效能转化的阶段性成效，也释放出持续保持惩治腐败高压态势的强烈信号。

数据增长体现监察体制改革红利

从某种意义上说，本次“半年报”就是今年上半年全国纪检监察工作的一份“成绩单”。

与去年同期相比，今年上半年各项数据中，绝大多数均实现增长。其中，接受信访举报增长36.4万件次，增幅27.6%；处置问题线索增长21.9万件次，增幅42%；处分厅局级干部增长500余人，增幅50%。

不仅如此，记者根据“半年报”计算出的今年第二季度数据也普遍超过第一季度。其中，接受信访举报、处置问题线索、谈话函询和立案数的涨幅分别为24%、59%、61%、54%。

数据的持续“飘红”，正好与监察体制改革进程相契合。今年2月，全国省、市、县三级监察委员会全部组建完成。3月召开的第十三届全国人大一次会议，表决通过了宪法修正案、监察法。3月23日，随着国家监委揭牌，四级监委全部组建完成。

时间上的契合并非巧合。监察体制改革的目的是加强党对反腐败工作的集中统一领导，实现对所有行使公权力的公职人员的监察全覆盖。这就意味着监督对象和范围的扩大、力量的加强以及效率的提升。

以对象、范围的变化为例，监察体制改革后，从监督“狭义政府”转变为监督“广义政府”，填补了监督对象上的空白，监督内容上也覆盖了从“好同志”到“阶下囚”的广阔中间地带。与之相适应，反映6类监察对象不依法履职，违反秉公用权、廉洁从政从业和道德操守等规定，以及职务违法犯罪行为的检举控告，亦被纳入信访举报受理范围。这就不难理解，在接受信访举报方面，今年上半年同比增长27.6%，第二季度比第一季度增长24%；在处分农村、企业等其他人员方面，相应增幅分别达到13%和56%。

民心是最大的政治。接受信访举报等方面数据的增长，也从一个侧面体现出正风反腐战场上党心民心的同频共振。

“前后台”分设，把监督挺在前面

在今年第一季度通报用“审查调查情况”取代“纪律审查情况”基础上，本次通报首次采用“监督检查、审查调查情况”这一表述。

这样的变化，真实反映了当前各级纪检监察机关正在推行的一项改革——通过监督检查与审查调查部门“前后台”分设，将力量向监督倾斜，把监督挺在前面。

去年施行的《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》规定，建立执纪监督、执纪审查、案件审理相互协调、相互制约的工作机制，市地级以上纪委可以探索执纪监督和执纪审查部门分设。随着监察体制改革的推进，“分设”要求已逐步在各地落实。

监督是纪检监察机关首要职责，在纪委监委合署办公基础上，转变以办大案要案论英雄的政绩观，通过“前后台”分设加强对联系地区或单位的日常监督，提升发现问题的能力水平和效率，着力构建系统完备、衔接贯通、同向发力的全方位权力监督格局，亦是通报数据“飘红”的一个重要原因。

运用监督执纪“四种形态”，强化对党员干部和公职人员的日常监督，是纪检监察机关更好履职尽责的必然要求。根据通报，去年上半年运用第一种形态占比56.6%，今年上半年升至64.6%；今年第一季度运用第一种形态占比63.2%，第二季度升至65%。第二、三、四种形态占比均呈下降趋势，“倒金字塔”的分布结构愈发明显。这一变化，既是监督检查和审查调查运用把握政策能力不断提升的体现，也是把监督挺在前面、更加注重抓早抓小的结果。

持续保持惩治腐败高压态势

全国纪检监察机关“纪律审查情况”季度通报制度始于2016年上半年。比较2016年以来的5个半年数据，不难发现，“打虎拍蝇”始终不手软，惩治腐败一刻不停歇。

数据最有说服力。以处置问题线索为例，2016年上半年以来的半年数据分别为30.1万件、43.3万件、52.1万件、73万件和74万件，保持连续增长。

立案数同样如此，5个半年分别为19.3万件、22万件、25.6万件、27.1万件和30.2万件，坚决惩治腐败的决心态度由此可见一斑。

难能可贵的是，在反腐败斗争取得压倒性态势后，“打虎”力度不减，反腐更加精准有序——

据中央纪委国家监委网站公布，今年以来，已有陕西省原副省长冯新柱、山东省原副省长季缃绮、江西省原副省长李贻煌等11名中管干部“落马”。国家监委揭牌10天后，贵州省委原常委、副省长王晓光即被通报接受纪律审查和监察调查。

从通报数据看，今年上半年处分省部级及以上干部人数为28人，高于去年下半年的20人。

一个个“落马”信息，一组组通报数据，正是对党的十九大报告作出的“反腐败斗争形势依然严峻复杂，巩固压倒性态势、夺取压倒性胜利的决心必须坚如磐石”重大判断的生动印证，也是对十九届中央纪委二次全会工作部署的有力执行。

可见，这份半年工作“成绩单”的背后，既是信心，也是决心。

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张申