原标题：中国姐妹在日遇害案宣判 日本男子被判23年

被告岩崎龙也（视频截图）

海外网7月20日电 2017年7月，一对中国姐妹的遗体在日本山林中被发现，遗体当时被装在旅行箱中。随后，日本男子岩崎龙也因涉嫌杀人、弃尸等罪名被捕。在这一案件发生的近一年后，当地时间20日，日本横滨地方法院对此案进行宣判，被告岩崎龙也（40岁）被判23年有期徒刑。

据NHK、《日本经济新闻》等媒体早前报道，7月初，日本横滨地方法院对此案进行公审，被告岩崎龙也一方否认全部起诉内容，称只是“帮了这对姐妹一个忙”，其辩护律师也主张其无罪。日本检方则称岩崎“犯下的是有计划的、极其残暴的行为”，要求对其判处死刑。

公审一开始先由日本检方做陈述。检方称，被告岩崎频繁出入两姐妹工作的餐馆，对两人中的姐姐陈宝兰抱有好感。然而，被告却因陈宝兰的“假结婚”请求心生不满，并涌起了杀意。检方认为，岩崎不仅杀害了陈宝兰，还将其妹妹陈宝珍一同杀害，表明他早已定好了计划，有着明确的杀人企图。检方认为，从现场留下的胶带上有被告的指纹等证据来看，凶手只有岩崎一人。此外，检方通过调查也发现了被告曾用手机搜索遗弃尸体的方法。

受害姐妹的父亲则在法庭上表示，（姐妹二人）很顾家，是他们的骄傲，本来拥有光明的未来。因此，他们绝不会饶恕犯人，要求对岩崎判处死刑。

然而，岩崎的辩护律师却表示，被告当时和陈宝兰正在交往中，并没有杀人动机。被告方还称“因为陈宝兰的留日签证已经到期，为了继续留在日本想到了‘伪装失踪’，并在随后自行进入了旅行箱内。被告人所做的就是把箱子带到被要求的地点，提供了一些帮助，与整件（杀人弃尸）事件无关。”被告人岩崎也称“没有杀人”。

惨遭杀害的中国两姐妹

据海外网早前报道，2017年7月7日，两位生于福建、居住在日本横滨的中国姐妹被发现“失踪”，她们居住公寓的管理公司向警方报案，警方根据监视探头及可疑者的车辆走向，于13日在山林发现了被遗弃的旅行箱和两具遗体。

日媒指出，嫌犯岩崎住在横滨市，在被害中国人姐妹的姐姐陈宝兰打工的酒吧与她相识，两人有感情和金钱的纠葛。在陈宝兰和陈宝珍失踪后，警方根据公寓楼的监控录像，发现了岩崎在7月6日凌晨用钥匙开门，进入姐妹居住的房间。在妹妹回家之后，又几次出入这几个房间，并从房间搬走几只箱子。警察对这名男子的驾车记录进行了调查，发现其进入过神奈川县秦野市寺山的山林，于是以这个山林为中心，组织了大批警察进行重点搜查，于13日深夜发现了两姐妹的遗体。

8月早些时候，日本警方先后以涉嫌非法拘禁罪、遗弃尸体罪和杀人罪逮捕了犯罪嫌疑人岩崎龙也。8月8日下午，两姐妹的葬礼在日本横滨市举行。她们的父亲及亲友也到场进行最后的告别。据日本FNN电视台报道，遇难姐妹的父亲在接受采访时痛苦地表示：“她们从中国来到日本的时候还是活力满满的样子，现在却要以这样的方式回家，我感到很不甘心。2个女儿就这样轻易地被人杀害，我不甘心。”（海外网 张霓）

责任编辑：刘光博