山西五台山景区核心区发生山体滑坡 道路阻断

原标题：视频现场：五台山景区核心区发生山体滑坡 道路阻断
受近期持续降雨影响，7月19日18时左右，山西五台山景区核心区主干道梵仙山路段发生山体滑坡，没有人员伤亡，但是主干道路被整体阻断，进入核心区车辆必须绕行明清街狭窄道路，客观上造成了一定的交通拥堵。
目前，景区正在组织力量抢通道路。为确保广大游客旅游安全，景区将对本地车辆实行严格的交通管控，请进入景区的游客，务必注意道路交通安全，自觉服从景区交警、交通工作人员指挥管理，确保景区道路交通有序畅通和景区旅游环境和谐稳定。（央视记者 康晓宇 韩逾昊）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 他曾4年2次破格晋升 如今再获重大荣誉
- 【 军事 】 出鞘：英国航空工业能否与中国再续前...
- 【 财经 】 李娟比亚迪事件中真没得好处？网友爆...
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 “00后”高考结束：假期玩法你pick哪...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有