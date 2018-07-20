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山西五台山景区核心区发生山体滑坡 道路阻断

山西五台山景区核心区发生山体滑坡 道路阻断
2018年07月20日 10:17 央视新闻
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　　原标题：视频现场：五台山景区核心区发生山体滑坡 道路阻断

　　受近期持续降雨影响，7月19日18时左右，山西五台山景区核心区主干道梵仙山路段发生山体滑坡，没有人员伤亡，但是主干道路被整体阻断，进入核心区车辆必须绕行明清街狭窄道路，客观上造成了一定的交通拥堵。

　　目前，景区正在组织力量抢通道路。为确保广大游客旅游安全，景区将对本地车辆实行严格的交通管控，请进入景区的游客，务必注意道路交通安全，自觉服从景区交警、交通工作人员指挥管理，确保景区道路交通有序畅通和景区旅游环境和谐稳定。（央视记者 康晓宇 韩逾昊）

责任编辑：刘光博

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