福建人大副主任黄琪玉当选省总工会主席(图/简历)

原标题：快讯！黄琪玉当选福建省总工会主席
来源：新福建客户端
福建省总工会十三届六次全委会议今天（7月20日）在福州召开。
会议经过民主选举，省人大常委会副主任黄琪玉同志当选福建省总工会主席。
黄琪玉，男，汉族，1957年8月生，福建上杭人，1986年12月加入中国共产党，1982年2月参加工作，研究生学历，农学硕士，农艺师。
●1997年12月起任福建省农业厅副厅长、党组成员；
●1998年8月起任省政府副秘书长、办公厅党组成员；
●2005年5月起任省国土资源厅党组书记，省政府副秘书长、办公厅党组成员；
●2005年7月起任省国土资源厅厅长、党组书记；
●2008年4月起任三明市委书记；
●2013年2月起任省人大常委会副主任、党组成员；
●2015年7月起任省政府副省长、党组成员。
●2018年1月在省十三届人大一次会议上当选为省人大常委会副主任。
第八届、九届中共福建省委委员。福建省第十二届人大常委会副主任。福建省第十次党代会代表。福建省第十三届人大代表。
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