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福建人大副主任黄琪玉当选省总工会主席(图/简历)

福建人大副主任黄琪玉当选省总工会主席(图/简历)
2018年07月20日 10:20 新浪新闻综合
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　　原标题：快讯！黄琪玉当选福建省总工会主席

　　来源：新福建客户端

　　福建省总工会十三届六次全委会议今天（7月20日）在福州召开。

　　会议经过民主选举，省人大常委会副主任黄琪玉同志当选福建省总工会主席。

　　黄琪玉，男，汉族，1957年8月生，福建上杭人，1986年12月加入中国共产党，1982年2月参加工作，研究生学历，农学硕士，农艺师。

　　●1997年12月起任福建省农业厅副厅长、党组成员；

　　●1998年8月起任省政府副秘书长、办公厅党组成员；

　　●2005年5月起任省国土资源厅党组书记，省政府副秘书长、办公厅党组成员；

　　●2005年7月起任省国土资源厅厅长、党组书记；

　　●2008年4月起任三明市委书记；

　　●2013年2月起任省人大常委会副主任、党组成员；

　　●2015年7月起任省政府副省长、党组成员。

　　●2018年1月在省十三届人大一次会议上当选为省人大常委会副主任。

　　第八届、九届中共福建省委委员。福建省第十二届人大常委会副主任。福建省第十次党代会代表。福建省第十三届人大代表。

责任编辑：张申

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