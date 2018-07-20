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安徽淮南一辆警车发生交通事故 致1人死亡2人轻伤

安徽淮南一辆警车发生交通事故 致1人死亡2人轻伤
2018年07月20日 10:49 中国新闻网
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　　[淮南一警车发生交通事故 致一人死亡两人受轻伤]@淮南公安交警在线 警方通报：7月19日上午8时许，安徽省淮南市发生一起交通事故。新集公安分局驾驶员沈某驾驶一辆警车与两辆电动车和一辆小型翻斗车发生事故。事故目前造成一人死亡，两人受轻伤，伤者正在医院救治，无生命危险。目前，肇事司机沈某已被依法刑事拘留，事故正在进一步调查处理中。

责任编辑：刘光博

淮南警车
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