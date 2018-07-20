长生生物疫苗案追踪：股票5跌停 市值缩水近98亿

原标题：长生生物疫苗案追踪：股票已经5跌停 事发后总市值缩水近98亿 |新京报财讯

新京报讯（记者李云琦）7月20日早间开盘，长生生物股票再次跌停。自7月15日长生生物狂犬疫苗记录造假以来，公司股票已经连续5个交易日跌停，总市值缩水97.85亿元。

7月20日早间开盘，长生生物股价报14.5元/股，较上一交易日跌9.99%，对应总市值141.19亿元。

7月15日，国家药品监督管理局公告称，国家药品监督管理局通过飞行检查发现长春长生生物冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为，责令长春长生停止生产狂犬疫苗。

与此同时，监管部门收回长春长生相关《药品GMP证书》。吉林省局有关调查组已经进驻长春长生，对相关违法违规行为立案调查。长春长生是长生生物子公司。7月17日，长生生物发布信息称，对有效期内所有批次狂犬病疫苗召回。

7月19日晚间，长生生物再次发布公告称，长春长生生物科技有限责任公司因销售25.26万支百白破疫苗到山东，在2017年10月就已经被吉林省食药监局立案调查，公司在7月18日收到行政处罚书，现公司百白破疫苗车间已经停产。

事发前，截止到7月13日收盘，长生生物股价报24.55元/股，对应总市值为239.04亿元。

责任编辑：吴金明