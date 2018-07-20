长生生物疫苗案追踪：股票5跌停 市值缩水近98亿

原标题：长生生物疫苗案追踪：股票已经5跌停 事发后总市值缩水近98亿 |新京报财讯
新京报讯（记者李云琦）7月20日早间开盘，长生生物股票再次跌停。自7月15日长生生物狂犬疫苗记录造假以来，公司股票已经连续5个交易日跌停，总市值缩水97.85亿元。
7月20日早间开盘，长生生物股价报14.5元/股，较上一交易日跌9.99%，对应总市值141.19亿元。
7月15日，国家药品监督管理局公告称，国家药品监督管理局通过飞行检查发现长春长生生物冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为，责令长春长生停止生产狂犬疫苗。
与此同时，监管部门收回长春长生相关《药品GMP证书》。吉林省局有关调查组已经进驻长春长生，对相关违法违规行为立案调查。长春长生是长生生物子公司。7月17日，长生生物发布信息称，对有效期内所有批次狂犬病疫苗召回。
7月19日晚间，长生生物再次发布公告称，长春长生生物科技有限责任公司因销售25.26万支百白破疫苗到山东，在2017年10月就已经被吉林省食药监局立案调查，公司在7月18日收到行政处罚书，现公司百白破疫苗车间已经停产。
事发前，截止到7月13日收盘，长生生物股价报24.55元/股，对应总市值为239.04亿元。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 他曾4年2次破格晋升 如今再获重大荣誉
- 【 军事 】 出鞘：英国航空工业能否与中国再续前...
- 【 财经 】 李娟比亚迪事件中真没得好处？网友爆...
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 “00后”高考结束：假期玩法你pick哪...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有