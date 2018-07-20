原标题：[国际锐评]美国在华企业获得高额利润的秘密

美国301条款委员会将于8月20日至23日举行听证会，就美国政府7月10日提出对中国2000亿美元输美商品加征10%关税的清单进行讨论。特朗普政府表示，美国之所以这样做，都是因为中国的不当行为和不公平贸易做法，包括政府补贴等给美方带来了巨大损失。

如果仅仅听华盛顿的“投诉”，人们很容易得出美国在对华贸易中吃大亏、美国公司遭受中国欺负的“结论”。事实是这样的吗？

首先，得益于中国快速增长的经济和庞大的消费市场，很多美国公司在中国市场经营非常成功。

1984年进军中国的美国安费诺集团（Amphenol Corporation）是全球第二大连接器与线缆组件生产企业。该公司年报数据显示，2008至2017年10年间，安费诺全球营收总额年均增速为9%，它在中国市场营收从5.6亿美元增长到21亿美元，年均增速高达16%，几乎是全球增速的二倍。

过去10年间，安费诺在中国市场营收份额占其全球市场份额中的比重，由17%增长到30%。早在2015年，这家公司就控制了中国通信设备及服务器行业高速连接器市场80%的市场份额。它是怎么做到的呢？

在刚进入中国市场时，安费诺通过并购中国企业或者其他国家和地区连接器品牌设在中国的工厂，迅速发展壮大。2007年，安费诺与当时高速连接器主导厂商——富加宜公司（FCI）达成专利互换协议，形成战略联盟，通过专利和标准两道壁垒，将包括中国本土企业在内的其他连接器企业挡在门外，并最终一家独大，每年从中国相关市场赚取了高额利润。

事实上，安费诺并不是唯一一家在中国市场获得巨大成功的美国公司。据统计，美国康宁公司玻璃基板在中国市场份额超过50%，中国10.5代玻璃基板全部由康宁公司垄断性生产。2017年康宁公司8.5代及以上的玻璃基板业务实现营收50亿元人民币，占其全球营收比重约22.6%，中国成为康宁公司重要的玻璃基板生产基地及销售市场。

至于苹果公司和通用汽车，中国不仅成为它们的生产基地，也早已超过美国，成为它们产品的最大消费市场。

其次，为鼓励外国企业到中国欠发达地区中西部地区投资，或者发展某些优先产业，中国地方政府往往对合资企业给予大量的财税、资金、土地等方面的优惠政策。对在华投资的美国公司来说，这些政策、资金支持不仅为它们成功发展提供了重要助推力，也成为获得高额利润的来源。

比如，中国对进入西部、中西部地区的整车合资企业实施15%的企业所得税税率；对重点扶持的高新技术企业，也按15%的税率征收企业所得税。依靠这一政策，美国通用、福特两大汽车巨头通过上汽通用五菱汽车股份有限公司、江铃汽车股份有限公司，享受到巨额的税收优惠政策，它们进口的自用设备不仅享受一定的免征关税待遇，合资企业每年还获得大量地方政府补助，包括财政贴息、研究开发补贴和政策性补贴等等。以江铃汽车股份有限公司为例，2016年、2017年，它就收到地方政府各类补助总额分别达到5.18亿元人民币和6.41亿元人民币，分别占它当年利润总额的35%和84%。

据中国农业农村部农机化司统计，2016年、2017年，美资农业机械企业就得到了来自中国政府的补贴，额度约为6.57亿元、7.45亿元人民币。

中国加入世贸组织之后，大批美国公司进军中国市场，利用中国地方政府为吸引外资给予的超国民待遇，赚取了丰厚的高额利润。早在2010年，中国就超过美国，成为全球第一大汽车市场。对不少美国企业而言，中国简直就是“救命稻草”。比如，美国通用集团在华两家合资企业2017年共实现利润279.9亿元人民币，通用集团从中拿走133.3亿元利润。相对于通用集团在中国市场赚得盆满钵满，这一年，通用集团在全球亏损为109.8亿元人民币。

作为全球最大集成电路消费市场，全球近一半集成电路产品卖到了中国。近几年，美国企业通过不断拓展在华业务，获得了巨大的发展。2016-2017两年间，英特尔、高通在华销售额分别达到288亿美元、281亿美元，占各自总营收的24%、58%。去年美国主要20家集成电路企业在华营收超过750亿美元，约占这20家企业总营收的35%。

据估计，中国将在2018年超过美国，成为全球最大消费市场。这意味着，中国是全球跨国企业尽力抢占的大市场。美国公司也不例外。

华盛顿打着保护美国利益的旗号对中方发动贸易战。很难理解，这样的单边措施会有利于这些早已获利丰厚的在华美国企业？国际社会的一贯常识是，贸易战带来双输，而不是双赢。

也许，人们回顾两件事情，可以对特朗普挥动关税大棒的动机和后果得出结论：一是中国美国商会发表的《2018中国商务环境调查报告》显示，约60%受访企业将中国列为全球三大投资目的地之一，74%的会员企业计划于2018年扩大在华投资，比例为近年来最高；二是自7月1日起，欧洲、日本汽车享受中国降低进口关税至15%的利好，同时，自7月6日起，美国汽车不得不面对先降至15%再额外加征25% 惩罚性关税的尴尬。

（国际锐评评论员）

责任编辑：张建利