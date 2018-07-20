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广东阳山一辆货车翻落山沟 致6死3重伤

广东阳山一辆货车翻落山沟 致6死3重伤
2018年07月20日 11:27 央视新闻
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　　原标题：广东阳山一货车翻落山沟致6死3重伤

　　根据广东清远市阳山县公安局通报，2018年7月19日傍晚18时28分，阳山县110指挥中心接到群众报案称，在江英镇大桥村至三联村水岩村小组路段发生一起交通事故。初步核定，该事故已造成6人死亡，3人重伤。伤者已送往医院救治。

　　经查，发生事故的车辆属于江英益民蔬菜合作社（司机黄某某，阳城镇范村人，已在事故中死亡），该车在收割蔬菜收工后回程，途中车辆翻落路边山沟，导致人员伤亡。

　　目前，合作社负责人周某某已被警方控制，现场抢救工作和善后工作正有序进行，事故原因正在进一步调查中。（央视记者 张莉莉）

责任编辑：刘光博

重伤货车阳山
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