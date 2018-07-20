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崔天凯会见美国常务副国务卿：双方应妥处分歧

崔天凯会见美国常务副国务卿：双方应妥处分歧
2018年07月20日 11:27 央视新闻
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　　原标题：崔天凯大使会见美国常务副国务卿沙利文

　　当地时间7月19日，中国驻美国大使崔天凯应邀与美国常务副国务卿沙利文举行工作午餐。崔大使表示，当前中美关系正处在关键时期，双方应落实好两国元首达成的共识，加强沟通，促进合作，妥处分歧，推动两国关系稳定发展。崔大使重申了中方在涉台问题上的原则立场，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理涉台问题。此外，崔大使并就朝核、中美相关领域合作等议题同沙利文常务副国务卿交换了意见。

责任编辑：张建利

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