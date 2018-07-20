崔天凯会见美国常务副国务卿：双方应妥处分歧

原标题：崔天凯大使会见美国常务副国务卿沙利文
当地时间7月19日，中国驻美国大使崔天凯应邀与美国常务副国务卿沙利文举行工作午餐。崔大使表示，当前中美关系正处在关键时期，双方应落实好两国元首达成的共识，加强沟通，促进合作，妥处分歧，推动两国关系稳定发展。崔大使重申了中方在涉台问题上的原则立场，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理涉台问题。此外，崔大使并就朝核、中美相关领域合作等议题同沙利文常务副国务卿交换了意见。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 FBI局长:美国头号威胁是中国 非俄罗斯
- 【 军事 】 出鞘：英国航空工业能否与中国再续前...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 “00后”高考结束：假期玩法你pick哪...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有