成渝铁路加开深夜动车:周六周日最晚22点53分发车

原标题：周末去重庆可搭“深夜动车”了 成渝高铁周六周日最晚22点53分发车

大量旅客乘坐高铁往来成渝两地，让成都东客站人流如潮。

自古成渝是一家。成都人在重庆生活，或重庆人在成都生活，比比皆是。自2015年成渝高铁开通后，成都到重庆只要1.5小时，成渝间往来更加密不可分。

目前，每天从成都发往重庆的城际动车或高铁超过70趟，不过，在“深夜动车”开行之后，成渝之间往来将更加方便。

7月19日，华西都市报-封面新闻记者从中国铁路成都局集团公司了解到，从本周起，按照日常与周末相结合的方式，在每天20点以后，成渝高铁动车组将加密运行，提高通勤效率。

具体来说，每天加开成都东至重庆西G8599次动车一趟，22点12分发车，23点29分抵达；周末加开成都东至重庆北G8523次、G8521次，最晚22点53分发车，次日凌晨0点19分抵达，这也是西南地区首次开行凌晨运行的“深夜动车”。

成渝“一家亲”城际往来频繁

提到城际交流和城市群，在过去，大家都会想到京津冀、长三角和珠三角，但如今，成渝城市群的异军突起，已经成为城市群发展的热门词汇。

25岁的罗小姐，是土生土长的重庆人。说话，一口一个“啷个”；举止，无不折射出重庆女孩儿的豪爽大气，但从7年前，她便已来到成都生活。

从18岁上大学开始，到毕业找工作就业，她便没离开过成都。平均1—2个月，她都会回重庆一趟。原来搭乘成遂渝动车组，如今乘坐成渝高铁，动车的用时，也从2个小时，缩短到1.5个小时。

在成都生活的重庆人不少，在重庆生活的成都人也不少。自从到西南政法大学求学参加工作后，杨先生在重庆成家立业，“家里的亲戚老人，大都还在成都，所以我经常回成都，和朋友们聚聚。”

不止是生活往来，成渝两地间的商业互访、产业交流也非常频繁。外地来蓉的大企业，多在两地设分公司；本地发展的公司，也有不少到另一城发展壮大，比如川航。

深夜动车开行最晚22点53分发车

成渝两地间交流日益频繁，最大的“功臣”，莫过于成渝高铁。从成遂渝动车组到成渝高铁，成都到重庆只要1.5小时，只是看一部电影的功夫。时速300公里、体验舒适、班次密集，成渝高铁极大地缩短了成渝两地间的时空距离。

目前，每天从成都开往重庆的D字头动车组、G字头高铁，日均超过70趟次，最早一班是6点39分，平均20分钟就发出一班动车。

然而，即使班次如此密集，成渝高铁的车票依旧紧俏，遇上周末出行，更是一票难求。

19日，记者从中国铁路成都局集团有限公司了解到，从本周起，铁路部门将在成都、重庆间加密夜间始发、终到的动车组，为两地市民的出行提供更加灵活的选择。

工作日，每天加开成都东至重庆西G8599次动车一趟，该趟动车组22点12分从成都东站开车，23点29分到达重庆西站。

此外，铁路部门根据客流情况按月对“周末线”运行图进行优化，初步决定，本月的两个周末时间，加开重庆北至成都东G8524次、G8526次，成都东至重庆北G8523次、G8521次等夜间始发、终到的动车组。

为此，成渝高铁动车组的运行时间最早提前到了6点39分，最晚的班次周末延长到了22点53分，旅客的出行选择也变得更加多样化。

19日，记者查询12306网站发现，成都东至重庆北G8523次列车车票预售已经开始，22点53分发车，次日凌晨0点19分抵达重庆。

动车凌晨抵达公交做好接驳准备

众所周知，动车组白天载客运行，晚上需要回到动车所进行车内、车外的整备，次日凌晨再出库运行，在凌晨0点至6点间，动车组很少运行。

而本次成渝高铁加开的“深夜动车”，成都东至重庆北G8523次、重庆北至成都东G8526次动车晚上22点53分发车，终到时间为次日凌晨0点19分，时间均跨越“零点”，这也是西南地区首次开行的“深夜动车”。

铁路部门分析，自2015年成渝高铁开通以来，两地之间的旅行时间缩减到了1.5小时，成都、重庆两地市民往来频繁，两地铁路旅客主要以通勤就学、旅游探亲、商务互访等客流为主。

通过加密夜间动车组，特别是开行“深夜动车”的方式，不仅满足了旅客的出行需求，更是对高铁全时段、全天候、高频次运输特点的充分体现。

同时，随着运行图的不断优化和完善，铁路部门从7月1日起，大力推广“分时运行”措施，满足日常、周末和节假日客流高峰等不同时段的旅客出行需求。

乘坐的动车凌晨才到，还有公共交通工具乘坐吗？别担心！据了解，铁路部门此次加密夜间动车上线运行不仅改变了客运组织、运输设备维护方式，同时也牵动了地方公共交通接驳系统。

目前，成都、重庆两地交通主管部门已就夜间动车的开行做好了相关准备，全力保障旅客顺利出行，平安回家。吴正琪华西都市报-封面新闻记者李智

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