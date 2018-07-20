中国企业刷屏世界500强 上榜公司达120家(附名单)

原标题：中国企业刷屏世界500强！上榜公司达到120家！（附完整名单）

7月19日晚间，《财富》杂志公布了2018年的世界500强排行榜。

在上榜公司数量上，今年中国公司达到了120家，稳居第二，已经非常接近美国（126家），远超第三位的日本（52家）。

与上年相比，今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。这些全球最大企业的经营状况在明显改善。

中国增长最快

2018年，在上榜公司数量上，中国公司达到了120家，同比增加了5家，已经保持了连续第十五年的增长。上榜中国公司的数量仅次于第一名美国（126家），远超第三名的日本（52家）。

在排名位次的变化上，在500家公司中，今年上升最快的是中国的国家能源投资集团，跃升175位。

值得一提的是，排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国，除了国家能源投资集团，其余七家是：阿里巴巴（上升162位）、腾讯（上升147位）、山东能源集团（上升138位）、厦门国贸（上升134位）、美的（上升127位）、厦门建发（上升126位）和碧桂园（上升114位）。

首次上榜的中国公司中，始创于1872年晚清洋务运动时期、也是中国改革开放先行者的招商局集团有限公司首次申请并入围，营业收入2701亿元人民币（不含招商银行），居280位。

房地产公司均来自中国

值得注意的是，在今年的世界500强排行榜上，所有上榜的房地产行业公司均来自中国，分别是碧桂园、恒大、万科、保利集团和绿地控股。

120家中国上榜公司完整名单如下：

排名 上年

排名 公司名称

（中英文） 营业收入

（百万美元） 总部

所在城市 2 2 国家电网公司（STATE GRID） 348903.1 北京 3 3 中国石油化工集团公司（SINOPEC GROUP） 326953.0 北京 4 4 中国石油天然气集团公司（CHINA NATIONAL PETROLEUM） 326007.6 北京 23 24 中国建筑工程总公司（CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING） 156070.8 北京 24 27 鸿海精密工业股份有限公司（HON HAI PRECISION INDUSTRY） 154699.2 台北 26 22 中国工商银行（Industrial & Commer。 Bank of China） 153021.3 北京 29 39 中国平安保险（集团）股份有限公司（PING AN INSURANCE） 144196.8 深圳 31 28 中国建设银行（CHINA CONSTRUCTION BANK） 138594.1 北京 36 41 上海汽车集团股份有限公司（SAIC MOTOR） 128819.3 上海 40 38 中国农业银行（AGRICULTURAL BANK OF CHINA） 122365.5 北京 42 51 中国人寿保险（集团）公司（CHINA LIFE INSURANCE） 120224.1 北京 46 42 中国银行（BANK OF CHINA） 115422.7 北京 53 47 中国移动通信集团公司（CHINA MOBILE COMMUNICATIONS） 110158.5 北京 56 55 中国铁路工程总公司（CHINA RAILWAY ENGINEERING） 102767.1 北京 58 58 中国铁道建筑总公司（CHINA RAILWAY CONSTRUCTION） 100854.8 北京 65 68 东风汽车公司（DONGFENG MOTOR） 93293.8 武汉 72 83 华为投资控股有限公司（HUAWEI INVESTMENT & HOLDING） 89311.4 深圳 86 86 中国华润有限公司（China Resources） 82184.1 香港 87 115 中国海洋石油总公司（CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL） 81482.2 北京 91 103 中国交通建设集团有限公司（CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION） 79416.9 北京 96 89 太平洋建设集团（PACIFIC CONSTRUCTION GROUP） 77204.5 乌鲁木齐 98 143 中国中化集团公司（Sinochem） 76764.8 北京 101 276 国家能源投资集团（China Energy Investment） 75522.4 北京 109 120 中国五矿集团公司（CHINA MINMETALS） 72997.4 北京 110 100 中国南方电网有限责任公司（CHINA SOUTHERN POWER GRID） 72787.3 广州 111 183 正威国际集团（AMER INTERNATIONAL GROUP） 72766.2 深圳 113 119 中国邮政集团公司（CHINA POST GROUP） 72197.3 北京 117 114 中国人民保险集团股份有限公司（PEOPLE‘S INSURANCE CO。 OF CHINA） 71579.1 北京 122 136 中粮集团有限公司（COFCO） 69669.1 北京 124 137 北京汽车集团（BEIJING AUTOMOTIVE GROUP） 69591.3 北京 125 125 中国第一汽车集团公司（CHINA FAW GROUP） 69524.4 长春 132 129 天津物产集团有限公司（TEWOO GROUP） 66577.4 天津 140 135 中国兵器工业集团公司（China North Industries） 64646.3 北京 141 133 中国电信集团公司（CHINA TELECOMMUNICATIONS） 63974.0 北京 149 172 中国中信集团有限公司（CITIC GROUP） 61316.2 北京 161 162 中国航空工业集团公司（AVIATION INDUSTRY CORP。 OF CHINA） 59262.5 北京 162 204 中国宝武钢铁集团（CHINA BAOWU STEEL GROUP） 59255.1 上海 167 211 中国化工集团公司（CHEMCHINA） 57989.4 北京 168 171 交通银行（BANK OF COMMUNICATIONS） 57711.4 上海 181 261 京东集团（JD.COM） 53964.5 北京 182 190 中国电力建设集团有限公司（POWERCHINA） 53870.1 北京 185 159 山东魏桥创业集团有限公司（Shandong Weiqiao Pioneering） 53203.0 滨州 194 199 中国医药集团（SINOPHARM） 51844.4 北京 202 238 广州汽车工业集团（GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP） 50322.7 广州 213 216 招商银行（CHINA MERCHANTS BANK） 47950.7 深圳 220 252 中国太平洋保险（集团）股份有限公司（China Pacific Insurance） 47318.8 上海 222 248 中国铝业公司（ALUMINUM CORP。 OF CHINA） 46683.5 北京 227 245 上海浦东发展银行股份有限公司（Shanghai Pudong Devel。 Bank） 46295.2 上海 230 338 中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP） 46018.6 深圳 234 372 山东能源集团有限公司（SHANDONG ENERGY GROUP） 45649.5 济南 235 268 恒力集团（HENGLI GROUP） 45562.8 苏州市 237 230 兴业银行（INDUSTRIAL BANK） 45491.0 福州 239 221 河钢集团（HBIS GROUP） 45390.2 石家庄 240 226 联想集团（LENOVO GROUP） 45349.9 香港 242 101 中国兵器装备集团公司（CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP） 44785.4 北京 243 259 中国建材集团（China National Bldg。 Material Group） 44701.2 北京 245 233 中国船舶重工集团公司（CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY） 44431.0 北京 251 251 中国民生银行（CHINA MINSHENG BANKING） 43297.5 北京 252 277 绿地控股集团有限公司（GREENLAND HOLDING GROUP） 42970.1 上海 256 334 中国机械工业集团有限公司（SINOMACH） 42638.1 北京 267 343 浙江吉利控股集团（ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP） 41171.9 杭州 270 348 物产中大集团（WUCHAN ZHONGDA GROUP） 40928.6 杭州 273 241 中国联合网络通信股份有限公司（CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS） 40663.5 北京 280 -- 招商局集团（China Merchants Group） 39970.8 香港 283 279 怡和集团（JARDINE MATHESON） 39456.0 香港 285 296 和硕（PEGATRON） 39237.6 台北 288 326 陕西延长石油（集团）有限责任公司（Shaanxi Yanchang Petroleum） 38897.8 西安 289 274 中国华能集团公司（CHINA HUANENG GROUP） 38872.0 北京 294 337 陕西煤业化工集团（SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY） 38482.6 西安 295 383 友邦保险集团（AIA GROUP） 38330.0 香港 300 462 阿里巴巴集团（ALIBABA GROUP HOLDING） 37770.8 杭州 312 341 中国保利集团（CHINA POLY GROUP） 37001.9 北京 322 329 中国光大集团（CHINA EVERBRIGHT GROUP） 35840.2 北京 323 450 美的集团股份有限公司（MIDEA GROUP） 35794.2 佛山 331 478 腾讯控股有限公司（TENCENT HOLDINGS） 35178.8 深圳 332 307 万科企业股份有限公司（CHINA VANKE） 35117.4 深圳 333 312 中国能源建设集团有限公司（China Energy Engineering） 35048.3 北京 335 366 中国远洋海运集团有限公司（CHINA COSCO SHIPPING） 34667.8 上海 339 205 来宝集团（NOBLE GROUP） 34420.8 香港 343 336 中国航天科技集团公司（CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY） 34253.6 北京 346 355 中国航天科工集团公司（CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY） 34073.0 北京 353 467 碧桂园控股有限公司（COUNTRY GARDEN HOLDINGS） 33572.0 佛山 354 390 广达电脑公司（QUANTA COMPUTER） 33563.8 桃园 359 320 冀中能源集团（JIZHONG ENERGY GROUP） 33187.8 邢台 360 494 厦门国贸控股集团有限公司（XIAMEN ITG HOLDING GROUP） 32901.6 厦门 361 -- 雪松控股集团（Cedar Holdings Group） 32711.5 广州 362 488 厦门建发集团有限公司（XIAMEN C&D） 32588.4 厦门 364 365 江苏沙钢集团（JIANGSU SHAGANG GROUP） 32560.5 张家港 368 369 台积电（Taiwan Semiconductor） 32126.4 新竹 369 362 中国电子信息产业集团有限公司（CHINA ELECTRONICS） 31990.4 北京 370 339 江西铜业集团公司（JIANGXI COPPER） 31964.1 贵溪 371 439 中国航空油料集团公司（CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP） 31942.2 北京 374 319 长江和记实业有限公司（CK HUTCHISON HOLDINGS） 31892.4 香港 375 -- 象屿集团（Xiamen Xiangyu Group） 31676.4 厦门 381 322 新兴际华集团（Xinxing Cathay International） 31078.2 北京 385 318 中国中车股份有限公司（CRRC） 30634.1 北京 388 400 中国电子科技集团公司（CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP） 30175.5 北京 393 364 中国船舶工业集团公司（CHINA STATE SHIPBUILDING） 29796.9 北京 395 368 国家电力投资集团公司（STATE POWER INVESTMENT） 29726.5 北京 397 382 中国华电集团公司（CHINA HUADIAN） 29611.8 北京 399 -- 兖矿集团（Yankuang Group） 29473.5 滨州 404 458 仁宝电脑（COMPAL ELECTRONICS） 29175.2 台北 410 411 国泰人寿保险股份有限公司（CATHAY LIFE INSURANCE） 28804.5 台北 427 485 苏宁易购集团（Suning.com Group） 27805.7 南京 428 -- 鞍钢集团公司（ANSTEEL GROUP） 27792.0 鞍山 431 -- 首钢集团（SHOUGANG GROUP） 27488.7 北京 432 -- 纬创集团（WISTRON） 27480.0 台北 436 -- 台湾中油股份有限公司（CPC） 27105.5 高雄 456 495 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（Xinjiang Guanghui Industry） 26106.0 乌鲁木齐 464 459 阳光龙净集团有限公司（Yango Longking Group） 25605.1 福州 465 -- 中国太平保险集团有限责任公司（China Taiping Insurance Group） 25597.5 香港 468 454 中国大唐集团公司（CHINA DATANG） 25299.2 北京 479 -- 富邦金融控股股份有限公司（Fubon Financial Holding） 24688.3 台北 481 476 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining） 24658.7 晋城 489 -- 泰康保险集团（Taikang Insurance Group） 24058.3 北京 494 445 山西阳泉煤业（集团）有限责任公司（YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP） 23792.8 阳泉 495 448 潞安集团（SHANXI LUAN MINING GROUP） 23784.5 长治 496 -- 河南能源化工集团（HENAN ENERGY & CHEMICAL） 23699.4 郑州 497 430 大同煤矿集团有限责任公司（DATONG COAL MINE GROUP） 23697.5 大同 499 -- 青岛海尔（Qingdao Haier） 23563.2 青岛





责任编辑：张建利