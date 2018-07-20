中国企业刷屏世界500强 上榜公司达120家(附名单)

原标题：中国企业刷屏世界500强！上榜公司达到120家！（附完整名单）
7月19日晚间，《财富》杂志公布了2018年的世界500强排行榜。
在上榜公司数量上，今年中国公司达到了120家，稳居第二，已经非常接近美国（126家），远超第三位的日本（52家）。
与上年相比，今年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。这些全球最大企业的经营状况在明显改善。
中国增长最快
2018年，在上榜公司数量上，中国公司达到了120家，同比增加了5家，已经保持了连续第十五年的增长。上榜中国公司的数量仅次于第一名美国（126家），远超第三名的日本（52家）。
在排名位次的变化上，在500家公司中，今年上升最快的是中国的国家能源投资集团，跃升175位。
值得一提的是，排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国，除了国家能源投资集团，其余七家是：阿里巴巴（上升162位）、腾讯（上升147位）、山东能源集团（上升138位）、厦门国贸（上升134位）、美的（上升127位）、厦门建发（上升126位）和碧桂园（上升114位）。
首次上榜的中国公司中，始创于1872年晚清洋务运动时期、也是中国改革开放先行者的招商局集团有限公司首次申请并入围，营业收入2701亿元人民币（不含招商银行），居280位。
房地产公司均来自中国
值得注意的是，在今年的世界500强排行榜上，所有上榜的房地产行业公司均来自中国，分别是碧桂园、恒大、万科、保利集团和绿地控股。
120家中国上榜公司完整名单如下：
|排名
|上年
排名
|公司名称
（中英文）
|营业收入
（百万美元）
|总部
所在城市
|2
|2
|国家电网公司（STATE GRID）
|348903.1
|北京
|3
|3
|中国石油化工集团公司（SINOPEC GROUP）
|326953.0
|北京
|4
|4
|中国石油天然气集团公司（CHINA NATIONAL PETROLEUM）
|326007.6
|北京
|23
|24
|中国建筑工程总公司（CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING）
|156070.8
|北京
|24
|27
|鸿海精密工业股份有限公司（HON HAI PRECISION INDUSTRY）
|154699.2
|台北
|26
|22
|中国工商银行（Industrial & Commer。 Bank of China）
|153021.3
|北京
|29
|39
|中国平安保险（集团）股份有限公司（PING AN INSURANCE）
|144196.8
|深圳
|31
|28
|中国建设银行（CHINA CONSTRUCTION BANK）
|138594.1
|北京
|36
|41
|上海汽车集团股份有限公司（SAIC MOTOR）
|128819.3
|上海
|40
|38
|中国农业银行（AGRICULTURAL BANK OF CHINA）
|122365.5
|北京
|42
|51
|中国人寿保险（集团）公司（CHINA LIFE INSURANCE）
|120224.1
|北京
|46
|42
|中国银行（BANK OF CHINA）
|115422.7
|北京
|53
|47
|中国移动通信集团公司（CHINA MOBILE COMMUNICATIONS）
|110158.5
|北京
|56
|55
|中国铁路工程总公司（CHINA RAILWAY ENGINEERING）
|102767.1
|北京
|58
|58
|中国铁道建筑总公司（CHINA RAILWAY CONSTRUCTION）
|100854.8
|北京
|65
|68
|东风汽车公司（DONGFENG MOTOR）
|93293.8
|武汉
|72
|83
|华为投资控股有限公司（HUAWEI INVESTMENT & HOLDING）
|89311.4
|深圳
|86
|86
|中国华润有限公司（China Resources）
|82184.1
|香港
|87
|115
|中国海洋石油总公司（CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL）
|81482.2
|北京
|91
|103
|中国交通建设集团有限公司（CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION）
|79416.9
|北京
|96
|89
|太平洋建设集团（PACIFIC CONSTRUCTION GROUP）
|77204.5
|乌鲁木齐
|98
|143
|中国中化集团公司（Sinochem）
|76764.8
|北京
|101
|276
|国家能源投资集团（China Energy Investment）
|75522.4
|北京
|109
|120
|中国五矿集团公司（CHINA MINMETALS）
|72997.4
|北京
|110
|100
|中国南方电网有限责任公司（CHINA SOUTHERN POWER GRID）
|72787.3
|广州
|111
|183
|正威国际集团（AMER INTERNATIONAL GROUP）
|72766.2
|深圳
|113
|119
|中国邮政集团公司（CHINA POST GROUP）
|72197.3
|北京
|117
|114
|中国人民保险集团股份有限公司（PEOPLE‘S INSURANCE CO。 OF CHINA）
|71579.1
|北京
|122
|136
|中粮集团有限公司（COFCO）
|69669.1
|北京
|124
|137
|北京汽车集团（BEIJING AUTOMOTIVE GROUP）
|69591.3
|北京
|125
|125
|中国第一汽车集团公司（CHINA FAW GROUP）
|69524.4
|长春
|132
|129
|天津物产集团有限公司（TEWOO GROUP）
|66577.4
|天津
|140
|135
|中国兵器工业集团公司（China North Industries）
|64646.3
|北京
|141
|133
|中国电信集团公司（CHINA TELECOMMUNICATIONS）
|63974.0
|北京
|149
|172
|中国中信集团有限公司（CITIC GROUP）
|61316.2
|北京
|161
|162
|中国航空工业集团公司（AVIATION INDUSTRY CORP。 OF CHINA）
|59262.5
|北京
|162
|204
|中国宝武钢铁集团（CHINA BAOWU STEEL GROUP）
|59255.1
|上海
|167
|211
|中国化工集团公司（CHEMCHINA）
|57989.4
|北京
|168
|171
|交通银行（BANK OF COMMUNICATIONS）
|57711.4
|上海
|181
|261
|京东集团（JD.COM）
|53964.5
|北京
|182
|190
|中国电力建设集团有限公司（POWERCHINA）
|53870.1
|北京
|185
|159
|山东魏桥创业集团有限公司（Shandong Weiqiao Pioneering）
|53203.0
|滨州
|194
|199
|中国医药集团（SINOPHARM）
|51844.4
|北京
|202
|238
|广州汽车工业集团（GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP）
|50322.7
|广州
|213
|216
|招商银行（CHINA MERCHANTS BANK）
|47950.7
|深圳
|220
|252
|中国太平洋保险（集团）股份有限公司（China Pacific Insurance）
|47318.8
|上海
|222
|248
|中国铝业公司（ALUMINUM CORP。 OF CHINA）
|46683.5
|北京
|227
|245
|上海浦东发展银行股份有限公司（Shanghai Pudong Devel。 Bank）
|46295.2
|上海
|230
|338
|中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP）
|46018.6
|深圳
|234
|372
|山东能源集团有限公司（SHANDONG ENERGY GROUP）
|45649.5
|济南
|235
|268
|恒力集团（HENGLI GROUP）
|45562.8
|苏州市
|237
|230
|兴业银行（INDUSTRIAL BANK）
|45491.0
|福州
|239
|221
|河钢集团（HBIS GROUP）
|45390.2
|石家庄
|240
|226
|联想集团（LENOVO GROUP）
|45349.9
|香港
|242
|101
|中国兵器装备集团公司（CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP）
|44785.4
|北京
|243
|259
|中国建材集团（China National Bldg。 Material Group）
|44701.2
|北京
|245
|233
|中国船舶重工集团公司（CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY）
|44431.0
|北京
|251
|251
|中国民生银行（CHINA MINSHENG BANKING）
|43297.5
|北京
|252
|277
|绿地控股集团有限公司（GREENLAND HOLDING GROUP）
|42970.1
|上海
|256
|334
|中国机械工业集团有限公司（SINOMACH）
|42638.1
|北京
|267
|343
|浙江吉利控股集团（ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP）
|41171.9
|杭州
|270
|348
|物产中大集团（WUCHAN ZHONGDA GROUP）
|40928.6
|杭州
|273
|241
|中国联合网络通信股份有限公司（CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS）
|40663.5
|北京
|280
|--
|招商局集团（China Merchants Group）
|39970.8
|香港
|283
|279
|怡和集团（JARDINE MATHESON）
|39456.0
|香港
|285
|296
|和硕（PEGATRON）
|39237.6
|台北
|288
|326
|陕西延长石油（集团）有限责任公司（Shaanxi Yanchang Petroleum）
|38897.8
|西安
|289
|274
|中国华能集团公司（CHINA HUANENG GROUP）
|38872.0
|北京
|294
|337
|陕西煤业化工集团（SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY）
|38482.6
|西安
|295
|383
|友邦保险集团（AIA GROUP）
|38330.0
|香港
|300
|462
|阿里巴巴集团（ALIBABA GROUP HOLDING）
|37770.8
|杭州
|312
|341
|中国保利集团（CHINA POLY GROUP）
|37001.9
|北京
|322
|329
|中国光大集团（CHINA EVERBRIGHT GROUP）
|35840.2
|北京
|323
|450
|美的集团股份有限公司（MIDEA GROUP）
|35794.2
|佛山
|331
|478
|腾讯控股有限公司（TENCENT HOLDINGS）
|35178.8
|深圳
|332
|307
|万科企业股份有限公司（CHINA VANKE）
|35117.4
|深圳
|333
|312
|中国能源建设集团有限公司（China Energy Engineering）
|35048.3
|北京
|335
|366
|中国远洋海运集团有限公司（CHINA COSCO SHIPPING）
|34667.8
|上海
|339
|205
|来宝集团（NOBLE GROUP）
|34420.8
|香港
|343
|336
|中国航天科技集团公司（CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY）
|34253.6
|北京
|346
|355
|中国航天科工集团公司（CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY）
|34073.0
|北京
|353
|467
|碧桂园控股有限公司（COUNTRY GARDEN HOLDINGS）
|33572.0
|佛山
|354
|390
|广达电脑公司（QUANTA COMPUTER）
|33563.8
|桃园
|359
|320
|冀中能源集团（JIZHONG ENERGY GROUP）
|33187.8
|邢台
|360
|494
|厦门国贸控股集团有限公司（XIAMEN ITG HOLDING GROUP）
|32901.6
|厦门
|361
|--
|雪松控股集团（Cedar Holdings Group）
|32711.5
|广州
|362
|488
|厦门建发集团有限公司（XIAMEN C&D）
|32588.4
|厦门
|364
|365
|江苏沙钢集团（JIANGSU SHAGANG GROUP）
|32560.5
|张家港
|368
|369
|台积电（Taiwan Semiconductor）
|32126.4
|新竹
|369
|362
|中国电子信息产业集团有限公司（CHINA ELECTRONICS）
|31990.4
|北京
|370
|339
|江西铜业集团公司（JIANGXI COPPER）
|31964.1
|贵溪
|371
|439
|中国航空油料集团公司（CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP）
|31942.2
|北京
|374
|319
|长江和记实业有限公司（CK HUTCHISON HOLDINGS）
|31892.4
|香港
|375
|--
|象屿集团（Xiamen Xiangyu Group）
|31676.4
|厦门
|381
|322
|新兴际华集团（Xinxing Cathay International）
|31078.2
|北京
|385
|318
|中国中车股份有限公司（CRRC）
|30634.1
|北京
|388
|400
|中国电子科技集团公司（CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP）
|30175.5
|北京
|393
|364
|中国船舶工业集团公司（CHINA STATE SHIPBUILDING）
|29796.9
|北京
|395
|368
|国家电力投资集团公司（STATE POWER INVESTMENT）
|29726.5
|北京
|397
|382
|中国华电集团公司（CHINA HUADIAN）
|29611.8
|北京
|399
|--
|兖矿集团（Yankuang Group）
|29473.5
|滨州
|404
|458
|仁宝电脑（COMPAL ELECTRONICS）
|29175.2
|台北
|410
|411
|国泰人寿保险股份有限公司（CATHAY LIFE INSURANCE）
|28804.5
|台北
|427
|485
|苏宁易购集团（Suning.com Group）
|27805.7
|南京
|428
|--
|鞍钢集团公司（ANSTEEL GROUP）
|27792.0
|鞍山
|431
|--
|首钢集团（SHOUGANG GROUP）
|27488.7
|北京
|432
|--
|纬创集团（WISTRON）
|27480.0
|台北
|436
|--
|台湾中油股份有限公司（CPC）
|27105.5
|高雄
|456
|495
|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（Xinjiang Guanghui Industry）
|26106.0
|乌鲁木齐
|464
|459
|阳光龙净集团有限公司（Yango Longking Group）
|25605.1
|福州
|465
|--
|中国太平保险集团有限责任公司（China Taiping Insurance Group）
|25597.5
|香港
|468
|454
|中国大唐集团公司（CHINA DATANG）
|25299.2
|北京
|479
|--
|富邦金融控股股份有限公司（Fubon Financial Holding）
|24688.3
|台北
|481
|476
|山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining）
|24658.7
|晋城
|489
|--
|泰康保险集团（Taikang Insurance Group）
|24058.3
|北京
|494
|445
|山西阳泉煤业（集团）有限责任公司（YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP）
|23792.8
|阳泉
|495
|448
|潞安集团（SHANXI LUAN MINING GROUP）
|23784.5
|长治
|496
|--
|河南能源化工集团（HENAN ENERGY & CHEMICAL）
|23699.4
|郑州
|497
|430
|大同煤矿集团有限责任公司（DATONG COAL MINE GROUP）
|23697.5
|大同
|499
|--
|青岛海尔（Qingdao Haier）
|23563.2
|青岛
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