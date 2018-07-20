留美学者放弃美国籍回国 10年后再赴美却屡屡被拒

原标题：他放弃美国国籍10年后再赴美却屡屡被拒

[环球时报-环球网报道 记者 倪浩]在美学习工作长达22年，2007年放弃美国国籍回国，10年后，赴美进行学术活动却屡屡被拒。

这就是中国生命科学界著名学者、北京大学生命科学院院长饶毅两年间的遭遇。

饶毅 资料图

根据《南华早报》19日的报道，最近一次遭拒是饶毅收到位于弗吉尼亚州亚历山大市的美国国家科学基金会的邀请，于7月23日和24日在华盛顿参加一个科学研讨会。但这次赴美签证申请同之前一样遭到美驻华大使馆拒绝。

美国《科学》杂志18日的报道称，这位中国顶级脑科学领域专家一直在困惑他是如何上了美国签证黑名单的。而在得不到美国大使馆的解释之后，饶毅决定将他的遭遇公之于众并向多位记者发送邮件以阐述他的遭遇。

饶毅透露说，2016年他打算前往旧金山与他的UCSF实验室的成员聚会时被拒绝。而之后，拒签厄运接连不断，他一系列的赴美签证都被拒绝，其中包括剑桥麻省理工学院的一次学术研讨，参加美国银行家追悼会，甚至去探望他在美国拥有美国身份的女儿都被拒绝了。

鉴于屡次被拒，饶毅7月赴美参加学术活动甚至都没有预订机票。他表示，他对美大使馆屡次拒绝他的签证感到困惑，且无法解释他为什么被列入拒签黑名单。

美国《科学》杂志报道说，饶毅确实曾在电视台参加节目时批评过美国总统特朗普，但他的第一次拒签却是发生在美国大选之前。

美国《科学》杂志没有分析饶毅屡次被拒签的原因，但在报道中称，美国政府上个月开始严格限制中国学生赴美，但同时指出该项新政并不适用于高级学者，而且也未载明包括饶毅从事的神经科学领域。

对于饶毅的再次被拒签，美驻华大使馆一位新闻发言人通过邮件表示，不对个人签证案例发表评论。而饶毅则表示，美国不应该阻拦国际学术交流合作活动。

之前16日的消息显示，7月份在美国加州举行的第42届世界空间科学大会，中国和意大利合作项目“张衡一号”的分会现场，项目主角之一中国专家全部没有拿到赴美签证而集体缺席。其中一位专家回应称，不清楚拒签原因。而美国签证服务中心客服人员称，需核实签证申请人信息后才能做解答。

责任编辑：张建利