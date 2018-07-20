中国作协和财政部：“三公”经费支出低于预算

原标题：中国作协、财政部率先晒决算：“三公”经费支出均低于预算

新京报快讯（记者沙雪良） 中央部门2017年度决算今天公布，9点刚过，中国作家协会、财政部率先公布决算信息，两部门“三公”经费决算均低于预算，其中财政部完成预算的62.0%。

中国作协2017年度收入总计40939.13万元，支出总计40939.13万元。与2016年相比，收、支总计各增加3983.56万元，同比增长10.78%。

备受关注的“三公”经费方面，中国作协2017年财政拨款“三公”经费支出预算为596.23万元，其中：因公出国（境）费330.39万元，公务用车运行费164.14万元，公务接待费101.70万元。实际支出565.82万元，低于年初预算30.41万元。其中：因公出国（境）费330.39万元，与年初预算一致；公务用车运行费137.20万元，低于年初预算26.94万元；公务接待费98.23万元，低于年初预算3.47万元。

财政部2017 年度收、支总计 1，636，030.54 万元。与 2016 年相 比，收、支总计各增加 117，211.48 万元，增长 7.7%。主要是 外交支出中的国际组织股金及基金增加。

“三公”经费方面，2017年度财政部“三公”经费财政拨款支出预算为6，067.87万元， 支出决算为3，763.67万元，完成预算的62.0%。

财政部解释，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体来说，因公出国（境） 费支出决算3，075.47万元，占81.7%；公务用车购置及运行费支出决算570.16万元，占15.2%；公务接待费支出决算118.04 万元，占3.1%。

对于因公出国（境）费支出，财政部在说明中提出，2017年全年安排部机关、35个财政部驻各地财政监察专员办和其他部属单位因公出国 （境）团组324个，累计914人次。其中，双、多边财经交流与合作及国际组织会议支出 2，317.1 万元；出国谈判、工作磋商支出480.62万元；境外业务培训支出277.75万元。说明中还详细列出了会议、谈判、培训的名称。

责任编辑：张申