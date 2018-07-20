长生生物:狂犬疫苗事件将减少2018年度收入7.4亿

原标题：长生生物：狂犬疫苗事件将减少2018年度收入7.4亿元
中国证券网讯（记者 吴绮玥）长生生物今日午间回复了深交所的关注函。公司称，受到狂犬疫苗事件影响，公司预计狂犬疫苗将减少2018年度收入7.4 亿元，预计对其他产品销售也将带来负面影响，但目前尚无法准确预计。
针对冻干人用狂犬病疫苗的相关情况，公司回复称，本次国家药品监督管理局组织对公司全资子公司长春长生开展飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，涉及数量约 11.3 万人份。因长春长生冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为，国家药品监督管理局已要求吉林省食品药品监督管理局收回长春长生《药品 GMP 证书》，证书已经回收。
目前，吉林省食品药品监督管理局调查组已进驻公司对相关违法违规行为立案调查，国家药品监督管理局专项督查组已进驻公司开展相关工作，公司也在第一时间成立自查组，积极配合监管部门。截至公告披露日，公司未收到药品监管部门关于此次狂犬疫苗事件的调查结论和处理措施。
公司表示，长春长生对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗已全部就地封存并进行召回；因是否能够复产以及准确的复产时间无法准确预计，此次冻干人用狂犬病疫苗（vero 细胞）停产除对本年度财务产生较大负面影响外，对长春长生未来经营的影响程度存在重大不确定性。
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